Обращение действующих французских военных к президенту страны Эммануэлю Макрону политизировано и направлено на нарушение порядка, а не на его защиту, заявила министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше.

«Это анонимное обращение, так что мы не знаем, от чьего лица ведется повествование. Кроме того, это текст политический, что противоречит принципам военной службы», — сказала она в эфире радио Sud Radio в понедельник, 10 мая.

По словам Панье-Рюнаше, авторы текста используют терминологию «крайне правых» и те же слова, что и партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что называть факты и призывать к беспорядкам под предлогом защиты порядка, что «читается между строк» обращения, разные вещи.

Вопрос безопасности актуален для людей скромного достатка, отметила Панье-Рюнаше, так как именно они чаще всего сталкиваются с подобными проблемами. Она заверила, что власти страны делают все, чтобы защитить своих граждан.

Накануне издание Valeurs Аctuelles опубликовало письмо, в котором французские военные поддержали обращение отставных генералов к президенту Франции Эммануэлю Макрону. В обращениях отставные и действующие военные заявили о «распаде» страны».

Авторы нового письма указывают, что во Франции «назревает гражданская война», а также отмечают, что видят насилие в городах и деревнях, а ненависть к стране и ее истории «становится нормой».

Первое обращение, подписанное 20 отставными офицерами, было опубликовано в том же Valeurs Actuelles в апреле. В открытом письме авторы предупредили о том, что во Франции фактически идет расовая война, которая может разрушить республику.

В свою очередь начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что офицеры, написавшие или подписавшие письмо о гражданской войне и распаде страны, будут наказаны.