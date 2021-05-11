Глава МВД Франции раскритиковал написавших новое письмо военных

Анонимное письмо военных, в котором они поддержали обращение отставных генералов к президенту Франции Эммануэлю Макрону, не является смелым поступком. Об этом в понедельник, 10 мая, заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен.

«Речь идет об анонимных личностях. В этом их смелость — в анонимности? Когда вы хотите заниматься политикой, вы представляете свою кандидатуру на выборах. Когда я был недоволен происходящим, я пошел на выборы. И в демократической стране выбор за народом, а не за несколькими военными. <…> Как смешно это «храброе» общество, которое предоставляет голос анонимам», — сказал он в эфире телеканала BFM TV.

Министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше назвала обращение политизированным и направленным на нарушение порядка.

Накануне издание Valeurs Аctuelles опубликовало письмо, в котором французские военные поддержали обращение отставных генералов к президенту Франции. В обращениях отставные и действующие военные заявили о «распаде» страны.

Авторы нового письма указали, что во Франции «назревает гражданская война», а также отметили, что видят насилие в городах и деревнях, а ненависть к стране и ее истории «становится нормой».

Первое письмо, подписанное 20 отставными офицерами, было опубликовано в том же Valeurs Actuelles в апреле. В открытом письме авторы предупредили о том, что во Франции фактически идет расовая война, которая может разрушить республику.

В свою очередь начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что офицеры, написавшие или подписавшие письмо, будут наказаны.

Помимо этого министр Вооруженных сил республики Флоранс Парли напомнила о том, что военным запрещено высказывать мнения касательно политических или религиозных вопросов.