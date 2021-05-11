Истребитель Су-57 за рубежом назвали "убийственно красивым"

Gotta say, good looking plane. Sukhois generally have killer looks pic.twitter.com/6g48HvQ49S — H I Sutton (@CovertShores) May 9, 2021

Воздушная часть парада Победы в Москве произвела впечатление на знатоков и любителей военной техники за рубежом.

Американский военный эксперт Саттон, как сообщают РИА Новости, выложил на своей странице в Twitter снимок с летящими в строю истребителями Су-57.

"Должен сказать, красивый самолет. "Сухой" вообще выглядят убийственно", - написал он в аннотации к фотографии.

Пост в социальной сети вызвал большое обсуждение среди пользователей интернета. Некоторые из комментариев были даже помечены администрацией Twitter как оскорбительные.

Однако уважительных комментариев было больше. Некоторые пользователи отметили, что "Су-57 не только хорошо выглядит, но и звучит "круто", а другие говорят: "самолет будет достойным противником ВВС США". В дополнение к своим словам поместили видео, на котором Су-57 пускает ракету при выполнении фигуры высшего пилотажа.

"На Су-57 установлен авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, а также имеет полностью цифровую систему управления и плазменную систему зажигания", - объяснил причину сверхманевренности российского самолета другой пользователь интернета.

Николай Грищенко