Морские пограничники Украины провели двухдневные маневры с участием американского корабля

Киев. 10 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Флагман Морской охраны Украины "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США "Hamilton" в течение двух дней проводили совместные учения в море, сообщает МВД Украины в понедельник.

"По замыслу учений происходило взаимодействие двух пограничных кораблей с привлечением корабля ВМС Украины "Старобельск". Экипажи отработали слаженные действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам NATO", - сообщает МВД в Телеграм.

Отмечается, что отработка сложных элементов маневрирования, уклонения от воздушной атаки и организация противодиверсионной обороны корабля - все элементы учений "традиционно проходили под наблюдением кораблей РФ".