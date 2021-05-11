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Интерфакс-АВН

Морские пограничники Украины провели двухдневные маневры с участием американского корабля

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Корабль ВМС Украины "Григорий Куропятников"
Пограничный сторожевой корабль ВМС Украины "Григорий Куропятников".
Источник изображения: y4astkoviu.livejournal.com

Киев. 10 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Флагман Морской охраны Украины "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США "Hamilton" в течение двух дней проводили совместные учения в море, сообщает МВД Украины в понедельник.

"По замыслу учений происходило взаимодействие двух пограничных кораблей с привлечением корабля ВМС Украины "Старобельск". Экипажи отработали слаженные действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам NATO", - сообщает МВД в Телеграм.

Отмечается, что отработка сложных элементов маневрирования, уклонения от воздушной атаки и организация противодиверсионной обороны корабля - все элементы учений "традиционно проходили под наблюдением кораблей РФ".

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Страны
США
Украина
Проекты
Hamilton
Военные учения
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