Haber7 (Турция): устрашение от 26 стран! Турция тоже участвует

НАТО завершает подготовку к одним из крупнейших за последние 25 лет учений «Защитник Европы — 21». В них также примут участие не входящие в НАТО Босния и Герцеговина, Косово, Молдавия, Украина и Грузия. Учения под руководством США расцениваются как «устрашение» России. Что думают об этом турецкие читатели?

НАТО завершает подготовку к одним из крупнейших за последние 25 лет учений "Защитник Европы - 21" (Defender Europe - 21). В маневрах примут участие 26 стран, в том числе Турция. В этом году основным местом проведения учений НАТО, которые состоятся с 17 мая по 2 июня, станут Балканы. Переброска техники и боеприпасов в районы проведения маневров началась в марте.

В рамках учений на греко-турецкой границе приземлились американские военные самолеты. Военный корабль военно-морских сил США прибыл в албанский порт Дуррес, один из пяти распределительных центров учений. Сообщается, что в ближайшее время в порт прибудет и британский военный корабль. В учениях примут участие 26 стран, 21 из которых являются членами НАТО, в том числе Турция. Маневры пройдут в 12 странах при участии 28 тысяч военнослужащих.

В числе стран-участниц - также не входящие в НАТО Босния и Герцеговина, Косово, Молдавия, Украина и Грузия. Учения под руководством США расцениваются как "устрашение" России.

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Комментарии читателей

Вейсель: Украина должна принять участие в этих учениях.

Рафет: Страна-мишень - Турция. Что за миссия, что за альянс, что за союзничество - не понимаю. Мне кажется, что они придерживаются в отношении нас тактики "держи своих друзей близко, а врагов еще ближе".

Гражданин 27: НАТО - наш друг?

Вада: Мы не в Европе, мы защищаем Европу.

Абдуррахман Демир: Я думаю, что нам нужно придумать оправдание и не участвовать в этих учениях…

тттт: Русофобы.

хасан: Прекратите это лицемерие.

эмин: Как бы это не обернулось против нас.

Нсиль: Нужно поскорее выйти из НАТО.

сейфи: Это и так сильнейшие страны мира. Кого они будут устрашать? Африку? На учения будут потрачены миллиарды долларов, лучше бы на эти деньги вакцину купили и раздали бедным странам.

Хусейн: 50-ти военных с нашей стороны будет достаточно, и то, в качестве наблюдателей.

мехмет: Почему Балканы???

мемо-се: За прошедшее время мы узнали, что страны НАТО не будут воевать за нас. Так что давайте сами на отечественной основе модернизировать свою армию.

Хусейн х: Больше всего эти учения направлены против нас. Мы понимаем это, но делаем вид, будто не понимаем, и участвуем в них.

Гёктюрк: 26 стран не стоят одной России. 26 стран объединились против одной России, стыд и позор. А как же сильнейшая в мире Америка? Пусть попробует разобраться с Россией в одиночку.