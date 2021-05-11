Страх перед Россией ввергает Эстонию в большие расходы

Масштабные учения НАТО прямо сейчас проходят в Эстонии – и это лишь часть крупных приготовлений, которые проводит страна в военной сфере. Звучат даже заявления о необходимости приобрести оружие, способное ударить по Санкт-Петербургу. Почему в Таллине культивируется параноидальный страх перед «нападением России» и как там готовятся отражать эту «угрозу»?

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что объем военных расходов государства не должен быть ниже 2% от ВВП. Это предусматривается и в бюджетной стратегии на четыре года, которую правительство Эстонии утвердило 29 апреля. Сей документ предусматривает жесткое сокращение финансирования большинства отраслей – сказываются последствия коронакризиса. Но эти сокращения не коснулись военной сферы. Иначе, как считают в Таллине, нельзя. Ведь под боком Россия, которая, как каждодневно внушают рядовому эстонцу, может напасть на гордую свободолюбивую прибалтийскую республику практически в любой момент.

"Весеннего шторма" недостаточно

Вечером 5 мая в Эстонии с залпов систем залпового огня началась активная фаза учений НАТО "Быстрый ответ" (Swift Response). В тот день состоялись стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США – пять установок залпового огня выпустили более десяти ракет. 7 мая, ближе к полуночи, на аэродроме Нурмси (некогда относившемся к инфраструктуре советского Балтийского флота) совершила высадку 82-я воздушно-десантная дивизия США, переброшенная в Эстонию из Северной Каролины. В операции приняли участие сотни парашютистов, помимо этого с самолетов сбросили снаряжение и тяжелую технику.

Во второй половине дня и вечером 8 мая подразделения армии США отработали переброску десанта на вертолетах с аэродрома Нурмси на Центральный полигон Сил обороны Эстонии. Помимо американцев, в маневрах участвуют эстонская 1-я пехотная бригада, подчиненная ей международная боевая группа НАТО, дислоцированная в Эстонии, а также местные Силы специальных операций и дружины военизированной организации "Кайтселийт" (из населенных пунктов Алутагузе, Ярва, Виру).

На данный момент на эстонской авиабазе Эмари размещено большое количество летательных аппаратов: военно-транспортные самолеты, топливозаправщики, ударные и транспортные вертолеты. За обеспечение более двух тысяч военнослужащих, задействованных в маневрах, отвечает тыловая служба Сил обороны Эстонии. Тут стоит заметить, что учения Swift Response проводятся в рамках Defender Europe – крупнейших маневров армии США за последние годы. География учений охватывает 16 европейских стран, в них участвует в целом 28 тысяч военных. Помимо Эстонии, учебное десантирование также состоялось в Болгарии и Румынии.

Как подчеркивают в Таллине, учения Swift Response нацелены на "отработку обороны Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации". Ожидается, что "маневры должны улучшить взаимодействие между союзниками и повысить их готовность реагировать на события". США, в свою очередь, оценивают свои возможности по быстрой переброске войск в потенциальную зону конфликта, а принимающие страны – возможности своей инфраструктуры принять иностранных военных.

Маневры Swift Response завершатся 14 мая, а уже 17 мая на территории Эстонии начнутся учения НАТО "Весенний шторм", в которых примут участие английские, американские, французские и итальянские военнослужащие. Британцы для этого привезли в Эстонию свои бронетранспортеры и артиллерийские установки, французы – танки, американцы – вертолеты, итальянцы – эскадрилью истребителей F-35.

Вооружаются до зубов

Учения иностранных контингентов НАТО проходят в Эстонии регулярно, но это Таллин не успокаивает. Там уверены, что Эстония должна располагать и собственными вооруженными силами, достаточно мощными для того, чтобы сдерживать "российского агрессора" хотя бы в течение нескольких дней – до тех пор, пока не подоспеют западные союзники.

А в том, что Россия – потенциальный агрессор, в Таллине ничуть не сомневаются. В конце марта эстонский министр обороны Калле Лаанет сказал буквально следующее: "COVID-19 в дополнение к кибератакам и информационной войне добавил в арсенал российских операций по влиянию вакцинную дипломатию. Но и готовность к военным действиям со стороны России никуда не делась. Стратегические учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, еще раз демонстрируют реальные военные планы России". Лаанет добавил, что "полученный на тренировках опыт Россия затем по возможности старается применять на практике".

Зачем же, по его мнению, России нападать на Эстонию? А вот зачем. "Россия сталкивается с экономическими трудностями, как и большинство стран в нынешней ситуации. Но военный потенциал и боеспособность, а также внешнеполитические амбиции были и останутся главным приоритетом Москвы. Прошло семь лет с момента незаконной аннексии Крыма, и режиму Путина нужна новая история успеха. По этой причине считается, что Россия может взять на себя новые риски и при возможности отправиться в новую авантюру. Это означает, что в ближайшие годы Эстония должна приложить еще большие усилия для усиления своей обороны – как самостоятельно, так и в сотрудничестве с союзниками.

Эстонии необходимо как можно скорее восполнить пробелы и недостатки в ключевых оборонных возможностях, поскольку уязвимость делает маленькую страну мишенью", – заключил Калле Лаанет.

На данный момент под ружьем в Силах обороны Эстонии числятся 6400 человек (плюс 60 тыс. резервистов). Еще 26 тысяч состоят в разных добровольческих военизированных организациях типа "Кайтселийта". Сейчас Таллин делает ставку на повышение технической оснащенности своего воинства. В конце сентября 2020-го тогдашний эстонский министр обороны Эстонии Юри Луйк сообщил, что в 2021 году военные расходы этого государства увеличатся до объема 645,4 млн евро – что составит 2,29% от госбюджета. В данную сумму включены расходы на прием в Эстонии иностранных контингентов НАТО, которые составят в 2021 году почти 10 млн евро, а также масштабные закупки военной техники. А уже в 2022 году на дополнительные 46 млн евро "распухнет" государственная программа инвестиций в национальную оборону, которая сейчас финансируется в размере 20 млн евро в год.

Зачем эстонцам "береговая оборона"?

В настоящее время эстонская армия получает американские автоматы R20, американские же противотанковые ракетные комплексы Javelin и шведские противотанковые гранатометы Carl-Gustav. Также на вооружение принимаются закупленные в Южной Корее самоходные артиллерийские установки. Предусмотрены и крупные инфраструктурные проекты: строительство Центра военной медицины в Тарту, военного училища и появление целой сети штабных, учебных, медицинских, водолазных, складских и ремонтных подразделений в Минной гавани Таллина. При этом, по словам Луйка, особое внимание будет уделено модернизации "береговой обороны" – что, как подчеркнул министр, "позволит влиять на потенциального противника на всем побережье Эстонии".

Сотрудник эстонского Центра оборонных инвестиций Аско Кивинук поясняет, что система береговой обороны будет состоять из нескольких компонентов, включая морские мины и противокорабельные ракеты. Для создания "полноценной береговой обороны", по его словам, потребуется два-три года. Кивинук считает, что первый "сдерживающий эффект" дадут уже морские мины, поставку которых можно организовать достаточно быстро. А для приобретения и установки на боевое дежурство противокорабельных ракет может потребоваться от 24 до 36 месяцев.

Нарочитая округлость формулировок вводить в заблуждение не должна. Потенциальный противник у эстонской "береговой обороны" только один – российский Военно-морской флот. Ведь после распада СССР морские силы России на Балтике, потеряв сотни километров прибалтийского побережья, оказались географически в крайне уязвимой позиции. В распоряжении Балтфлота осталось лишь побережье Ленобласти (так называемая Маркизова лужа) и берег Калининградской области. Чтобы добраться из одного пункта в другой, необходимо двигаться вдоль берегов трех государств, состоящих ныне в НАТО. Таллинские стратеги считают, что в случае полномасштабного конфликта России и НАТО в условиях узости Финского залива вооруженные силы Эстонии могут заблокировать флоту РФ выход на оперативный простор Балтики и сорвать морское снабжение Калининградской области. Таким образом Калининград сразу оказывается в плотной блокаде.

Польское издание Defence24 с одобрением пишет, что Эстония хочет обзавестись противокорабельными ракетами. Как отмечает Defence24, в данном случае эстонцы копируют свою же предвоенную стратегию – в 1930-х Таллин вкладывался в создание прибрежных артиллерийских батарей и субмарин, способных расставлять мины. Что касается эстонских ВМС, то они невелики – три тральщика, а также патрульные катера и суда обеспечения. Но Эстония надеется получить финансирование из Европейского фонда обороны для модернизации своего флота. Конкретно же Таллин хочет обзавестись модульными военными кораблями, на борту которых будут находиться беспилотные плавсредства, поставляющиеся в различной комплектации.

"Мы должны присутствовать в воздухе, на земле, на воде и под водой, а также в киберпространстве. И мы предложили принцип – беспилотно настолько, насколько это возможно", – заявил командующий ВМС Эстонии Юри Саска.

Нужно сказать, что у Эстонии уже накоплен определенный опыт в создании военных беспилотных средств. Еще в позапрошлом году руководство эстонского Центра оборонных инвестиций подписало соглашение о разработке модульных беспилотных наземных транспортников (MUGS). Проект предполагает разработку вездеходов, способных передвигаться по полю боя в условиях, когда системы спутниковой навигации подавлены и связь с системой управления отсутствует. Первые прототипы новой системы будут продемонстрированы уже в этом году.

В целях эффективного "сдерживания"

Милитаризация страны ведется при полном одобрении большинства эстонской общественности и прессы. Так, в январе 2019 года журналист одного из наиболее читаемых в Эстонии порталов Delfi Вахур Кооритс опубликовал в крупном издании Eesti Päevaleht весьма воинственную статью. Выход этой статьи совпал с шедшими в Эстонии дебатами о военной доктрине. Надо сказать, что невзирая на все пафосные заявления официальных лиц, у эстонцев нет-нет, да и появится сомнение в том, что НАТО действительно готово всерьез воевать с Россией за Прибалтику. А поскольку, по словам Кооритса, эти сомнения вполне обоснованы, Эстонии нужно свое собственное мощное оружие.

В то же время, по мнению Кооритса, даже сотня собственных танков и ракеты ПВО средней дальности не дадут Эстонии полных гарантий безопасности. Он предлагает взять в пример стратегию самой России. "Россия пытается компенсировать свое отставание от НАТО тем, что развивает ракеты с очень большой дальностью действия и хорошей точностью, которые имеют обычные, не ядерные боеголовки. Цель – в том, чтобы немногочисленными, но очень болезненными ударами держать НАТО на расстоянии. Эстония может делать то же самое.

Для этого нужно купить ракетную систему, которая смогла бы поразить город Санкт-Петербург.

В Петербурге большое количество дорогостоящих целей, нападение на которые было бы для России очень болезненным. Там штаб Западного военного округа и Военно-морского флота России. Там множество судостроительных заводов, где ремонтируют дорогие корабли, и еще много хороших целей. Влияние нападения на Петербург было бы в первую очередь психологическим. Это вторая столица России, где живет много людей, и всего лишь несколько ограниченных ударов в центре города могут оказать большое влияние на общественное мнение", – утверждает Кооритс.

По его мнению, другая возможность повлиять на Россию – заблокировать ее гражданское судоходство. "Значительная часть внешней торговли России идет через порты Балтийского моря. Морской путь туда долго ведет мимо побережья Эстонии. От полуострова Кыпу до района Лахемаа морской путь на протяжении пары сотен километров проходит всего в 30-40 километрах от побережья Эстонии. Для препятствования морской торговле можно захватывать торговые суда, нападать на них и топить. Цель в том, чтобы судовладельцы не осмеливались отправлять свои суда в Россию. В случае успеха это оказало бы на РФ существенное влияние, в том числе воспрепятствовало бы жизненно важному для России экспорту нефти", – заключает Вахур Кооритс.

Естественно, самим эстонским военнослужащим тоже каждодневно внушают насчет "российской опасности" – и это дает результат. Майор Вячеслав Сенин, возглавляющий эстонское подразделение в Мали, в нашумевшем интервью порталу Delfi.ее заявил, что русским себя не считает, и рассказал, что "конфликты Грузии и Украины прекрасно продемонстрировали, что угроза остается и она никуда не уходит". Он уверен, что вероятность того, что Россия вторгнется в Эстонию, есть всегда. И так сейчас в Эстонии думают многие.

Валентин Жуков