Оригинал взят у коллеги dambiev в Парад Победы в Улан-Удэ

Фото (с) пресс-служба Правительства Республики Бурятия, Информ Полис, Байкал Дэйли.

В столице Республики Бурятия прошел военный парад, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в истории в параде приняли участие военнослужащие Вооружённых Сил Монголии.

Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии прошли парадные расчеты штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.

В состав механизированной колонны впервые вошли новейшие бронеавтомобили "Тайфун", двухзвенные вездеходы "Алеут", а также восстановленные ко Дню Победы военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 "Иосиф Сталин" и система реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша".

Механизированную колонну техники возглавил легендарный танк Т-34-85.

Также по главной площади республиканской столицы прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейские мотовездеходы АМ-1, боевые машины с противотанковым комплексом "Конкурс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", бронеавтомобили "Рысь".

В параде войск Улан-Удэнского гарнизона приняли участие около 1,5 тысяч человек и более 50 единиц военной техники.

Завершился военный парад демонстрационным пролетом высокоманевренных многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-30СМ и штурмовиков Су-25 "Грач".