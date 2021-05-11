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bmpd.livejournal.com

Небольшой обзор парадов в честь Дня Победы в регионах

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Оригинал взят у коллеги altyn73 в Небольшой обзор парадов в честь Дня Победы в регионах.

Перспективное самоходное орудие 2С43 "Мальва" на параде в Нижнем Новгороде. кадр видеорепортажа https://www.youtube.com/watch?v=50RukBmUeWc

Сегодня [9 мая 2021 года] было на что посмотреть. Много новой интересной информации.

Подробности под катом.

На параде во Владикавказе прошёл расчёт 429-го мотострелкового орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полка имени Кубанского казачества 19-й мотострелковой дивизии. Восстановленный полк развернут в 2020 г. на базе бывшей 19-й мотострелковой бригады. Ранее до своего расформирования в 2009 г., 429-й мотострелковый полк дислоцировался в г.Моздок

На параде в Волгограде впервые принял участие расчет вновь созданной 40-й гвардейской Краснознаменной ракетной бригады 8-й общевойсковой армии. Бригада сформирована в 2020 г. в Астраханской области. Регалии получила от советской 12-й ракетной бригады , а номер от советской 40-й ракетной бригады. Обе бригады в разное время до своего расформирования дислоцировались в гарнизоне Таскино (Красноярский край). Ныне номер 12 занят ракетной бригадой в г. Моздок , так что геральдистам Минобороны пришлось скрестить наименование двух ранее существовавших бригад.

На параде в городе Гусев (Калининградская область) прошли расчеты 79-го гвардейского мотострелкового полка ( до 2021 г. - 79-я отдельная мотострелковая бригада) и 11-го танкового полка ( до 2021 г. отдельного) 18-й мотострелковой дивизии. С учетом недавней информации о развертывании в составе 18-й мотострелковой дивизии двух вновь созданных полков - 275-го и 280-го, стала ясна структура дивизии.

На параде в городе Тула впервые показали перспективный подвижный разведывательный пункт ПРП-5 на базе БМП-3, разрабатываемый в рамках программы ОКР "Марс-2000", и первые серийные образцы модернизированной машины десанта БМД-2М "Берег"

У нас в Нижнем Новгороде решили сегодня показать несколько новинок , разработки ЦНИИ "Буревестник"

миномет 2Б24 "Дева" на квадроцикле

Самоходный миномет 2С41 "Дрок", КамАЗ-43269 "Выстрел" с новым модулем "Спица" и машина десанта "Тайфун-ВДВ"

Самоходное орудие-миномет 2С40 "Флокс"

впервые для широкой публики показали новую перспективную самоходную гаубицу 2С43 "Мальва"

в кабине только два места расчета

как же будет происходить автоматическая подача снаряда? Я не понимаю.

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Продукция
БМД-2
БМП-3
БПМ-97
РС-20
Тайфун-ВДВ
Компании
Буревестник
КАМАЗ
Проекты
2020-й год
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