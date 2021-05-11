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Свыше 60 кораблей ВМФ России бороздят Мировой океан

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи свыше 60 кораблей и судов обеспечения российского Военно-морского флота (ВМФ) выполняют учебно-боевые задачи в дальних океанских походах, сообщило министерство обороны РФ.

«Экипажи свыше 60 кораблей и судов обеспечения, выполняющих задачи в Мировом океане, получили поздравление главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова с Днём Победы», - говорится в сообщении.

В тексте телеграммы отмечается, что современный ВМФ России достойно продолжает эстафету поколений в деле надёжного обеспечения безопасности Отечества с морских и океанских направлений.

«Возрос уровень морской выучки личного состава Военно-морского флота. Успешно выполнены задачи по увеличению наплаванности кораблей и налета летательных аппаратов. Кораблями ВМФ за год выполнено более 100 походов и боевых служб», - говорится в документе.

Поздравительная телеграмма главкома также направлена в адрес командования и военнослужащих Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, в адрес ветеранских организаций ВМФ.

Военачальник констатирует, что силы и войска ВМФ стали регулярно участвовать в оперативном межфлотском учении «Океанский щит», в ежегодных стратегических командно-штабных учениях, Армейских международных играх и ряде других крупных мероприятий боевой и оперативной подготовки.

Евменов отмечает, что в годы Великой Отечественной войны ВМФ, который участвовал в большинстве оборонительных и наступательных операций, внёс весомый вклад в приближение Победы.

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