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Российская газета

Новейшую артиллерию России показали на видео

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На параде Победы в Нижнем Новгороде были представлены новейшие артиллерийские системы разработки местного ЦНИИ "Буревестник". Это первая их публичная демонстрация - артустановки еще не приняты на вооружение и проходят испытания. Видео репетиции парада появилось в Сети.

В праздничной церемонии приняли участие 82-миллиметровый миномет 2Б24 на шасси мотовездехода РМ-500 с колесной формулой 6х4 и самоходный миномет того же калибра "Дрок" на базе броневика "Тайфун-ВДВ". Колесный бронеавтомобиль "Выстрел" на базе КамАЗ - машина редкая сама по себе, но здесь он предстал с дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм пушкой и автоматическим гранатометом.

Такой же модуль нес на себе еще один "Тайфун-ВДВ". Завершили процессию артсистемы большого калибра: 120-миллиметровая САУ "Флокс" на шасси "Урал", модернизированный самоходный миномет 2С12А и 152-миллиметровая артустановка "Мальва".


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
2С12 Сани
Тайфун-ВДВ
Компании
Буревестник
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