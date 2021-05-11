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bmpd.livejournal.com

Новый ручной пулемёт FN EVOLYS

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Известная бельгийская компания-разработчик и производитель стрелкового оружия FN Herstal представила новый "сверхлегкий" ручной пулемёт FN EVOLYS с ленточным питанием, предлагаемый в вариантах под патроны НАТО калибров 5,56 х 45 мм и 7,62 х 51 мм.

Новый "сверхлегкий" ручной пулемёт FN EVOLYS компании FN Herstal, предлагаемый в вариантах под патроны НАТО калибров 5,56 х 45 мм и 7,62 х 51 мм (с) FN Herstal

Заявлено, что FN EVOLYS - "это радикально новое сверхлегкое оружие, которое сочетает возможности стрельбы из пулемета с ленточным питанием с эргономикой и балансом, аналогичными автоматической винтовке".

Конструкция пулемёта выполнена на принципе отвода пороховых газов из канала ствола, с открытым затвором и газовым поршнем короткого хода. Пулемет оснащен переключателем огня с автоматического на одиночный, и патентованным механизмом боковой подачи, а также длинной планкой Пикаттини. Обращение с пулеметом возможно одной рукой, также оружие приспособлено для использования левшами. Приклад регулируется по длине и высоте и оснащен гидравлическим демпфером. Практическая скорострельность для обеих вариантов указана в 750 выстрелов в минуту.

В варианте под патрон 5,56 х 45 мм пулемёт FN EVOLYS имеет снаряженный вес 5,5 кг, длину ствола 355 мм (14 дюймов) и общую длину от 850 до 950 мм, в зависимости от положения приклада. Длина ленты 100 или 200 патронов. Эффективная дальность стрельбы до 800 м.

В варианте под патрон 7,62 х 51 мм пулемёт FN EVOLYS имеет снаряженный вес 6,2 кг, длину ствола 406 мм (16 дюймов) и общую длину от 925 до 1025 мм, в зависимости от положения приклада. Длина ленты 50 патронов. Эффективная дальность стрельбы до 1000 м.

Новый "сверхлегкий" ручной пулемёт FN EVOLYS компании FN Herstal, предлагаемый в вариантах под патроны НАТО калибров 5,56 х 45 мм и 7,62 х 51 мм (с) FN Herstal

Новый "сверхлегкий" ручной пулемёт FN EVOLYS компании FN Herstal в вариантах под патроны НАТО калибров 5,56 х 45 мм (вверху) и 7,62 х 51 мм (внизу) (с) FN Herstal

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Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Компании
FN Herstal
Проекты
NATO
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