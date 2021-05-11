Военные Франции написали письмо в поддержку предупредивших о распаде страны генералов

Действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение 20 отставных генералов к президенту Франции Эммануэлю Макрону, которые заявили о «распаде» страны». Соответствующее письмо было опубликовано 9 мая в издании Valeurs actuelles.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. <...> Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение», — говорится в обращении.

Авторы нового письма указывают на то, что во Франции «назревает гражданская война», а также отмечают, что видят насилие в городах и деревнях, а ненависть к стране и ее истории «становится нормой».

В конце апреля группа отставных офицеров опубликовала открытое письмо в том же Valeurs Actuelles, где предупредила о том, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях страны, что во Франции фактически идет расовая война, которая может разрушить республику.

Также офицеры намекнули на то, что поддержат тех политиков, которые готовы вылечить Францию. В своем письме отставные генералы указали на издержки «антирасизма», цель которого, по их словам, вызвать ненависть между сообществами.

При этом 28 апреля начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил газете Le Parisien, что офицеры, написавшие или подписавшие письмо о гражданской войне и распаде страны, будут наказаны.

В свою очередь министр Вооруженных сил республики Флоранс Парли напомнила о том, что военным запрещено высказывать мнения касательно политических или религиозных вопросов, добавив, что против написавших и подписавших письмо планируются санкции.