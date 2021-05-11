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РИА Новости

В США объявили режим ЧС после кибератаки на топливную компанию

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Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии
Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии.
Источник изображения: © AP Photo / Ben Margot

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации в связи с приостановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводу.

Ранее Colonial Pipeline заявил, что подвергся кибератаке. В связи с этим компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". По сообщениям СМИ, кибератака на Colonial Pipeline проводилась с использованием программы-вымогателя. Агентство Блумберг передавало, что за атакой стоят злоумышленники из преступной группировки DarkSide, им удалось похитить 100 гигабайт данных компании.

"Должностные лица региона настоящим заявляют о существовании чрезвычайной ситуации ...Такая аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что влияет на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов", - говорится в заявлении министерства транспорта США.

Действием закона оказались затронуты штаты на востоке и юге США, в том числе Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас, Миссисипи и ряд других.

"В данном заявлении говорится о чрезвычайных условиях, которые предполагают необходимость в немедленной транспортировке бензина (и других видов топлива), и об обеспечении необходимой помощи", - подчеркивается в заявлении американского минтранса.

Компания Colonial Pipelines в воскресенье заявила, что основные линии транспортировки топлива находятся в отключенном состоянии, но несколько более мелких линий между терминалами и пунктами доставки уже начали работать.

По данным аналитиков, опрошенных газетой New York Times, на восстановление систем Colonial Pipelines может уйти несколько дней.

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