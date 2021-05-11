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Известия.ru

У полицейских США заканчиваются патроны из-за мирных граждан

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Американские полицейские жалуются на дефицит патронов. Из-за нехватки правоохранителям приходится массово отменять занятия по стрельбе, сообщает телеканал «Известия». Отмечается, что боеприпасы впрок скупают простые граждане, при этом их потребности только растут. За патронами ездят в другие округа, иногда в соседние штаты. За несколько месяцев после инаугурации Джо Байдена продажи оружия в США удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, рост спровоцировали возможные поправки в закон, о которых неоднократно говорил Байден, желающий реформировать американский оружейный рынок.

Американские полицейские жалуются на дефицит патронов. Из-за нехватки правоохранителям приходится массово отменять занятия по стрельбе, сообщает телеканал «Известия». Отмечается, что боеприпасы впрок скупают простые граждане, при этом их потребности только растут. За патронами ездят в другие округа, иногда в соседние штаты. За несколько месяцев после инаугурации Джо Байдена продажи оружия в США удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, рост спровоцировали возможные поправки в закон, о которых неоднократно говорил Байден, желающий реформировать американский оружейный рынок.

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США
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