Войти
Lenta.ru

SpaceX отправит к Луне оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник

304
0
0
Источник изображения: Фото: Mike Blake / Reuters

Американская компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge», — написал он.

Канадская компания Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, отметила, что запуск Doge-1 на Луну полностью профинансирует Dogecoin, сообщается на портале Cision. Отмечается, что запуск запланирован на первый квартал 2022 года. Компания отправит спутник на Луну, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX.

Ранее сообщалось, что криптовалюта Dogecoin, созданная в 2013 году и упомянутая в шуточном твите Илона Маска, стала лучшей инвестицией за последние полгода, пережив рост курса на 26 тысяч процентов. Рост криптовалюты, названной в честь собаки породы сиба-ину из популярного мема, намного превысил показатели других возможных направлений инвестиций.


Милана Микаилова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Блокчейн
Луна
Похожие новости
12.04.2021
Канадский астронавт выступил за правила совместной колонизации Луны для человечества
16.11.2020
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
03.03.2020
Космонавтика Илона Маска
06.10.2017
Иван Косенков: пока космонавтика - способ потратить, а не заработать деньги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 07:19
  • 113
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 11.05 06:23
  • 17
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 11.05 05:25
  • 12
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 11.05 05:16
  • 61
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 11.05 03:29
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил о разработке для ВС РФ новой техники радиоэлектронной борьбы
  • 10.05 21:37
  • 5
«Чипокалипсис» вернулся: процессоры Intel и AMD бессильны перед новыми угрозами
  • 10.05 19:07
  • 12
Нехватка 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины
  • 10.05 18:47
  • 11
Гарант ядерной безопасности России
  • 10.05 15:48
  • 1
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 10.05 12:22
  • 2
США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине - Блинкен
  • 10.05 10:32
  • 2194
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 21:34
  • 25
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 09.05 04:43
  • 5
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 08.05 22:18
  • 2
Шойгу доложил Путину о ходе подготовки к параду Победы в Москве
  • 08.05 22:17
  • 3
Столп отечественной микроэлектроники сообщил о гигантском росте выручки по итогам 2020 года