WSJ узнала о планах США перебросить войска из Афганистана ближе к РФ

Соединенные Штаты могут перебросить войска из Афганистана в том числе в соседние республики Средней Азии. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, оптимальным вариантом стало бы перебазирование войск на территорию Узбекистана и Таджикистана. Вместе с тем источники указывают на создающее трудности для этого «большое военное присутствие» России в регионе и растущее влияние Китая.

Отмечается, что пока никаких конкретных договоренностей по этой теме достичь не удалось. В частности, Узбекистан и Таджикистан не желают распространения насилия, и подобная ситуация их беспокоит.

Официальные лица, на которых ссылается WSJ, сообщили об отсутствии запросов на базах в Средней Азии, и сейчас Пентагон пытается обдумать дальнейшие планы.

Издание добавляет, что Пентагону требуются базы для военнослужащих, артиллерии, БПЛА и бомбардировщиков для сдерживания боевиков в Афганистане.

В издании напомнили, что США располагали двумя базами в регионе — в Узбекистане и Киргизии. Обе использовались для ведения операций в Афганистане.

Ранее, 8 мая, стало известно, что союзники США по НАТО настаивают на отсрочке вывода американских военных из Афганистана.

В понедельник, 3 мая, официальный представитель министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что процесс вывода американских войск с территории Афганистана будет проходить беспрепятственно. Так, представитель Пентагона за последнее время не отметил ничего, что могло бы повлиять на вывод войск или миссию США в стране.