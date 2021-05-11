SpaceX в 2022 году отправит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin

После поста Илона Маска об оплате Dogecoin валюта дорожала до $0,58 за штуку

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному криптовалютой Dogecoin. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter.

"В следующем году SpaceX запустит к Луне спутник Doge-1, оплата за который проведена в [криптовалюте] Doge", - заявил он.

На сайте канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, отмечается, что он будет запущен в первом квартале 2022 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Речь идет о 40-килограммовом аппарате, который будет выведен на окололунную орбиту и с помощью сенсоров и камер займется сбором данных о естественном спутнике Земли. Компания отправит спутник, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX. Сумма сделки не разглашается.

"Оплатив такого масштаба сделку, Dogecoin, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили эту валюту в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической области", - указывается в заявлении GEC. "Эта миссия продемонстрирует возможности применения криптовалют за пределами орбиты Земли и заложит основу для межпланетарной торговли, - отметил вице-президент SpaceX по коммерческим операциям Том Очинеро. - Мы с нетерпением ждем запуска Doge-1 на Луну".

В начале апреля Маск сообщил в Twitter, что SpaceX собирается в буквальном смысле отправить Dogecoin на Луну. При этом предприниматель не пояснил, что именно он имеет в виду. После его заявления стоимость криптовалюты выросла на 30%. В воскресенье на фоне новости об отправке оплаченного Dogecoin спутника валюта дорожала до $0,58 за штуку по сравнению с $0,50 предыдущим вечером.