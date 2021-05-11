Эксперт оценил доклад финской разведки о военной активности России

Опубликованный ранее военной разведкой Финляндии доклад о военной активности России в Европе содержит уже известные факты. Об этом заявил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Артем Куреев.

Основными фактами, содержащимися в докладе, он отметил тезисы о том, что Россия вынуждена усиливать свою армию для защиты интересов, она готова защищать свои интересы в Арктике и для защиты своих интересов Россия использует свои войска.

«Финская военная разведка вообще стала работать на публику. В основном это прерогатива гражданских спецслужб, скажем, наши прибалтийские соседи каждый год издают ежегодники, где пишут об угрозах своим странам», — сказал эксперт в разговоре с «РИА Новости», добавив, что в целом финны сделали объективный отчет, содержащий, однако, уже известные факты.

Куреев считает, что таким образом действующее руководство Финляндии хочет продемонстрировать избирателям максимальную открытость, так как обычно военные службы предпочитают оставаться в тени и не публиковать подобную информацию в открытом доступе. Эксперт отметил, что доклад не содержит в себе никаких провокационных заявлений.

Ранее в этот же день стало известно о том, что в минобороны Финляндии опубликовали доклад о работе военной разведки страны, в котором говорится о том, что Россия готовится к применению войск в Европе. Также авторы доклада заявляют об усилении напряженности в Европе из-за «возвращения к силовой политике».

Запад неоднократно выражал обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских военных сил вдоль границы с Украиной. Стороны обсуждали «агрессивное наращивание военной мощи вдоль украинских границ и в оккупированном Крыму». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку данные действия никак им не угрожают.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу Генштабу ВС РФ, командующим войсками военных округов и ВДВ «спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Шойгу дал приказ до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.