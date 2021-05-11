«Готова применить войска»: финская разведка составила отчет о России

Танк Т-90А на полигоне Дальний в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России, 2016 год.

В Финляндии заявили о готовности России применить войска в Европе

Финская военная разведка впервые обнародовала данные о своей работе. Оценивалось также и российское направление - по мнению финнов, Россия показала способность и готовность применять свои вооруженные силы в случае необходимости «в том числе и в Европе». Отметила Финляндия и усиление военного присутствия РФ в Арктике.

Министерство обороны Финляндии впервые выложило в открытый доступ данные о работе своей военной разведки. Об этом со ссылкой на документ сообщает газета «Коммерсантъ».

Документ гласит о росте напряженности в Европе и «возвращении стран к силовой политике». Отдельное внимание уделено России - указано, что она «продемонстрировала способность и готовность использовать, где это требуется, вооруженные силы для достижения своих целей». В том числе Москва якобы готова прибегать к силе и в Европе.

«Прямое использование вооруженных сил для реализации внешнеполитических интересов, как правило, не является основным или наиболее действенным методом», - отметили в Хельсинки.

При этом Россия, равно как и «другие основные игроки в регионе», развивает свой потенциал, постоянно проводя широкомасштабные военные учения. Растет российское военное присутствие и в Арктике, которая «может стать зоной противостояния великих держав уже в ближайшие годы». При этом военная разведка Финляндии, по данным СМИ, заявила о праве России защищать свои экономические интересы за полярным кругом.

В последнее время большое внимание СМИ и политиков привлекает внеблоковый статус Финляндии. Хельсинки придерживается политики военного неприсоединения и самостоятельной обороны. Финляндия - член Евросоюза, но при этом не является участницей НАТО.

В 2017 году тогдашний глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что страна не исключает вступления в НАТО. Министр также подчеркнул, что Хельсинки не считает Россию угрозой. «Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», - отметил Сойни.

Первый замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что Москва никогда не оспаривала вступление Финляндии в НАТО. «Финская политика неучастия в военных союзах - один из ключевых факторов обеспечения безопасности на севере Европы. Россия никогда не оспаривала право каждой страны на выбор способов обеспечения собственной безопасности», - сказал Титов.

Он добавил, что главное здесь - руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а учитывать возможные последствия как для региональной стабильности, так и для двустороннего взаимодействия с соседними странами».

Спустя два года глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению финского МИДа Сари Раутио заявила, что Финляндия оставляет за собой право «добиваться вступления в НАТО». Все зависит от положения дел на международной арене и безопасности самой страны.

В июле 2016 года российский президент Владимир Путин посетил Финляндию и публично предостерег финских политиков против слишком плотного сотрудничества с НАТО и вражды с Россией.

Финская журналистка тогда спросила, почему Путин «гонит» Финляндию в НАТО. «Перефразируя высказывание одного из моих финских друзей, мог бы сказать, что организация НАТО, наверное, с удовольствием воевала бы с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно? Нам - нет. Мы не хотим. Но вы сами решаете, чего вам нужно», - заявил тогда в ответ российский президент. Путин также отметил, что в случае вступления Финляндии в Североатлантический альянс Россия вынуждена будет придвинуть российские войска ближе к финским границам.

Иван Жуковский