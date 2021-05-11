Армия России взяла на вооружение новую технику радиоэлектронной борьбы

В арсенал Вооруженных Сил России поступили 19 новых образцов техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ), включая авиационные. Об этом воскресенье, 9 мая, рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Совместными усилиями Минобороны России, научного и оборонно-промышленного комплексов с 2015 года во всех звеньях управления войсками созданы современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования, многие из которых не имеют аналогов в мире», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Борисова, были разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях. При их создании были приняты во внимание перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий, указал заместитель премьера.

Он добавил, что поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность ее применения в 3,5 раза. Среди наиболее технологичных Борисов выделил комплексы «Палантин» и «Тирада».

«Возможности этих комплексов без преувеличения уникальны. Они способны воздействовать на широкую номенклатуру радиоэлектронных средств, обеспечивают нарушение работы систем управления войсками и оружием противника, а также прикрытие важных государственных и военных объектов от поражения современными средствами», — добавил вице-премьер.

В апреле военные эксперты рассказали «Известиям», что в нынешнем году войска радиоэлектронной борьбы проведут несколько учений. На них будут отработаны навыки создания специальных зон, полностью недоступных для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника. А уже в 2022 году такие маневры повторят в масштабе страны.