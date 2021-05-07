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Русские ворота Балтики: ВМФ России подготовили ловушку для США

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Эсминец ВМС США Thomas Hudner
Эсминец ВМС США Thomas Hudner.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Karissa Rodriguez

Россия подготовила ловушку для боевых кораблей США на побережье Балтийского моря, утверждает портал Avia.pro.

Подошедшие к Санкт-Петербургу американские военные корабли могут оказаться окружены и фактически зажаты российским флотом, средствами боевой авиации и береговыми ракетными комплексами.

Если американские военные корабли приблизятся к Санкт-Петербургу, они рискуют не выбраться обратно, а любые их действия будут блокированы.

Отмечается, что США избегают подходить к так называемым «русским воротам Балтики», зная об опасности таких маневров.

Кроме того, по данным издания, Россия готовит новую ловушку для американского флота - на этот раз, у берегов Сирии. Ожидается, что через несколько недель крупная авианосная группа должна подойти к российским военным базам у побережья Сирии, где их будут встречать российские подводные лодки, боевые корабли и авиация.

Ранее «Рамблер» сообщал, что корабль Военно-морского флота России в Азовском море перехватил украинский патрульный катер, на борту которого находились американские журналисты CNN.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Украина
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