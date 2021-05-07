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Интерфакс-АВН

Боррель не видит готовности РФ к политическому урегулированию на Украине

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Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля.
Источник изображения: © Пресс-служба представительства ЕС в РФ | Перейти в фотобанк

Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Министры обороны стран ЕС обсудили действия России на границе с Украиной и в Крыму и пришли к выводу, что нет признаков того, что Москва проявляет готовность к политическому урегулированию ситуации, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Мы обсуждали Россию, ее недавнее наращивание сил в незаконно аннексированном Крыму и на границе Украины. Мы говорили о напряженности, которую это создает, и о том, что имплементация минских соглашений - это единственный путь к долгосрочному, политическому решению", - сказал Боррель в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по итогу заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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