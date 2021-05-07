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ТАСС

Роскосмос сообщил, что китайская ракета может войти в атмосферу Земли вечером 8 мая

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Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В госкорпорации уточнили, что часть конструкций ступени ракеты-носителя сгорит в плотных слоях атмосферы, но отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские средства мониторинга продолжают следить за второй ступенью ракеты-носителя CZ-5B ("Чанчжэн-5Б"), которая вывела на орбиту модуль китайской станции. Ее орбита снизилась, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"За прошедшие сутки высота орбиты ступени ракеты-носителя в апогее уменьшилась на 18 км, до 258 км, в перигее - на 3 км, до 159 км", - отметили в Роскосмосе.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что часть конструкций ступени ракеты-носителя сгорит в плотных слоях атмосферы, но отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. "По предварительным расчетам, объект может войти в атмосферу Земли вечером 8 мая, точное время и координаторы входа будут уточнены не ранее чем за сутки до события", - пояснили в Роскосмосе.

Ракета-носитель CZ-5B 29 апреля стартовала с космодрома Вэньчан и вывела на орбиту базовый модуль Tianhe ("Млечный путь") будущей китайской модульной космической станции. Вторая ступень носителя не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты и осуществляет неуправляемый сход с орбиты. Ее сухой вес составляет около 18 т. Российский Главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве собирает и обрабатывает информацию о сходе с орбиты. Как уточнили ранее в Роскосмосе ТАСС, сход с орбиты ступени ракеты не угрожает РФ.

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