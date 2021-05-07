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Интерфакс-АВН

Столтенберг и Боррель обсудили общие вызовы в сфере безопасности

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: © Pool/Olivier Hoslet

Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и министрами обороны стран-участниц ЕС общие проблемы в области безопасности, в том числе Россию и ее действия близ Украины.

"(Мы провели) хорошие обсуждения с министрами обороны стран ЕС и Жозепом Боррелем по поводу общих вызовов в области безопасности, в том числе Россию", - написал Столтенберг в своем твиттере.

Столтенберг заявил, что "вокруг Украины" все еще находятся десятки тысяч российских войск и военное присутствие России на данный момент "выше, чем до недавней эскалации".

По словам генсека НАТО, в связи с этим североатлантический альянс "остается бдительным".

Ранее в четверг Столтенберг уже заявлял, что близ границы с Украиной остаются десятки тысяч российских военнослужащих, и в связи с этим НАТО следует внимательно следить за ситуацией.

"НАТО необходимо оставаться начеку и внимательно следить за развитием событий", - отметил Столтенберг.

Также в четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что значительные военные силы России остаются у границ с Украиной.

"Россия отвела некоторую часть войск, но значительные силы остаются на границе с Украиной. Россия отвела некоторое оборудование, но значительное количество оборудования остается на границе с Украиной. Так что у России есть возможность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она это решит сделать. (...) Мы видим, что на границе с Украиной сейчас есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года", - сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В свою очередь Зеленский заявил, что Россия держит вдоль границы с Украиной 75 тыс. военных, их численность уменьшается очень медленно.

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