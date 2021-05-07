"Роскосмос" запросил данные с зарубежных спутников для мониторинга ситуации с паводками в России

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам активирована в целях мониторинга паводков в Иркутской области, сообщили в "Роскосмосе".

"В связи с развитием паводковой ситуации в Иркутской области была активирована Хартия. По состоянию на 6 мая в МЧС России переданы иностранные данные объемом около 4,3 млн квадратных километров (149 маршрутов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг указанных районов подтоплений также проводится силами российских спутников.

В сообщении отмечается, что по заявкам МЧС России за прошедшую неделю проводился мониторинг чрезвычайных ситуаций на территории страны, в частности, паводков в Башкирии, Забайкальском крае, Самарской области, Пермском крае, Курганской области, Волгоградской области, Иркутской области, Амурской области, Хабаровском крае, Республике Саха, Красноярском крае, ХМАО и на Волжско-Камском каскаде.

"В период с 29 апреля по 6 мая 2021 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные космической съёмки в объеме 851 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам - около 56 тысяч квадратных километров", - сообщили в госкорпорации.

В начале апреля в Иркутской области из берегов вышла река Заларинка, в результате чего подтопленными оказались три жилых дома и 24 приусадебных участка, а также федеральная трасса "Сибирь". На подтопленной территории проживают 64 жителей поселка, в том числе 18 детей.

Уровень реки составляет 190 см при критической отметке 180 см. Обследование русла показало, что ледовых заторов нет, половодье происходит из-за активного снеготаяния