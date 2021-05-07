Канада, Норвегия и США будут приглашены к участию в оборонном проекте военной мобильности ЕС

Американские военные во время учений НАТО в Троннхейме, Норвегия.

Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам в формате министров обороны принял в четверг решение, уполномочивающее координатора проекта "Военная мобильность" системы Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) - Нидерланды - пригласить в него Канаду, Норвегию и США.

"Сегодня совет одобрил участие США, Канады и Норвегии в проекте PESCO "Военная мобильность". Их опыт внесет свой вклад в проект, а вместе с ним и в улучшение военной мобильности внутри и за пределами ЕС. Это область общего приоритета и общих интересов в наших трансатлантических отношениях. Это сделает оборону ЕС более эффективной и будет способствовать укреплению нашей безопасности", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель.

Таким образом, члены НАТО Канада, Норвегия и США будут первыми третьими странами, участвующими в оборонном проекте Европейского союза.

Проект "Военная мобильность" призван обеспечить быстрое и беспрепятственное перемещение военного персонала и военных средств по всему ЕС по железным и автомобильным дорогам, по воздуху и морю.