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Интерфакс-АВН

Канада, Норвегия и США будут приглашены к участию в оборонном проекте военной мобильности ЕС

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Американские военные во время учений НАТО в Троннхейме, Норвегия
Американские военные во время учений НАТО в Троннхейме, Норвегия.
Источник изображения: © AFP 2021, Jonathan NACKSTRAND

Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам в формате министров обороны принял в четверг решение, уполномочивающее координатора проекта "Военная мобильность" системы Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) - Нидерланды - пригласить в него Канаду, Норвегию и США.

"Сегодня совет одобрил участие США, Канады и Норвегии в проекте PESCO "Военная мобильность". Их опыт внесет свой вклад в проект, а вместе с ним и в улучшение военной мобильности внутри и за пределами ЕС. Это область общего приоритета и общих интересов в наших трансатлантических отношениях. Это сделает оборону ЕС более эффективной и будет способствовать укреплению нашей безопасности", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель.

Таким образом, члены НАТО Канада, Норвегия и США будут первыми третьими странами, участвующими в оборонном проекте Европейского союза.

Проект "Военная мобильность" призван обеспечить быстрое и беспрепятственное перемещение военного персонала и военных средств по всему ЕС по железным и автомобильным дорогам, по воздуху и морю.

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Канада
Нидерланды
Норвегия
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Проекты
NATO
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