Шойгу доложил Путину о ходе подготовки к параду Победы в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о ходе подготовки к параду Победы 9 мая на Красной площади. Об этом 6 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент РФ Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о ходе подготовки к параду Победы, который состоится на Красной площади 9 мая», — сказал представитель Кремля.

Днем ранее в Москве в небе над Красной площадью прошел тренировочный полет экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) России, принимающих участие в параде Победы 9 мая.

Это первая в этом году тренировка авиационной части военного парада в столице. В ней приняли участие 23 вертолета и 53 самолета ВКС, всего — 76 единиц авиационной техники.

Впервые в нынешнем году воздушную часть парада откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за ними пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на ударных вертолетах Ми-28Н.

4 мая на Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы с участием пеших парадных расчетов и колонн военной техники. Репетиция началась в 22:00 мск, в ней приняли участие более 13 тыс. военнослужащих и свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.

Первая ночная репетиция парада прошла на Красной площади 29 апреля. Генеральная репетиция запланирована на утро 7 мая.

9 мая на параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне будут участвовать более 12,5 тыс. человек, по Красной площади пройдут 190 образцов техники, будут задействованы 76 самолетов и вертолетов.