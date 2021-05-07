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Интерфакс-АВН

Лавров рассчитывает на решение в ближайшее время вопроса с возвращением пленных после прошлогоднего конфликта в Нагорном Карабахе

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Беженцы из Нагорного Карабаха перед отправкой из Еревана домой в Степанакерт
Беженцы из Нагорного Карабаха перед отправкой из Еревана домой в Степанакерт.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Российские миротворцы будут делать все, чтобы решить остающиеся вопросы между Арменией и Азербайджаном

Ереван. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Россия уверена, что в ближайшее время удастся решить вопрос возвращения пленных, захваченных в результате прошлогоднего конфликта в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в четверг в Ереване.

Он отметил, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Францией и США - "продолжает выступать за решение всех гуманитарных вопросов, включая завершение процесса возвращения удерживаемых лиц".

"Понимаем символическое, эмоциональное значение этого шага и уверены, что сможем в ближайшее время эту проблему решить. Это создаст позитивную, конструктивную атмосферу для продвижения во всех остальных вопросах окончательного урегулирования. Будем всячески помогать решению этих вопросов во всех формах, форматах: и по линии реализации трёхсторонних заявлений и, будем, конечно, всячески стимулировать деятельность минской группы ОБСЕ по созданию максимально позитивной атмосферы для решения всех остающихся вопросов", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва поддерживает деятельность трёхсторонней рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана на уровне вице-премьеров, которая занимается "практически значимыми, может быть, даже самыми значимыми на данном этапе вопросами разблокирования экономических, транспортных коммуникаций, что позволит на практике прекратить блокаду и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона".

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
США
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ОБСЕ
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