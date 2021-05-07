Таллин выразил Москве протест в связи с нарушением воздушного пространства, осудил запрет на въезд граждан ЕС

Государственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту.

Таллин.6 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации в Эстонии Александра Петрова, чтобы выразить протест и передать ноту о нарушении эстонской воздушной границы, сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"С точки зрения Эстонии, это очень досадный и серьезный инцидент, и такая серия нарушений, которая уже повторялась неоднократно, отнюдь не приемлема", - говорится в сообщении.

Ранее главный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что в первой половине дня в среду в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо без разрешения вошел российский самолет Ил-96. Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии около минуты.

Кроме того, МИД обратил внимание российского посла на субботнее заявление Евросоюза, в котором говорится о решении России ввести 30 апреля запрет на несанкционированный въезд для представителей институтов ЕС и граждан пяти стран-участниц, отстаивающих европейские ценности.

"Европейский Союз однозначно осудил такие действия. Россия не может ни подорвать приверженность Европейского Союза защите прав человека, демократии и международного права, ни помешать Европейскому Союзу преследовать нарушителей прав человека", подчеркивает МИД.

В сообщении отмечается, что попавший под санкции России генеральный директор департамента языка Ильмар Томуск "проделал хорошую работу по защите и продвижению эстонского языка". Решение России "удивляет Эстонию, и в то же время примечательно, что Россия считает такую деятельность предосудительной".

В МИД также подчеркнули, что Евросоюз считает необоснованным и неприемлемым подписанное президентом Путиным 23 апреля постановление о недружественной внешней деятельности. Это постановление противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

"Предлагаемое произвольное введение мер в отношении недружественных зарубежных стран - еще один провокационный шаг России по обострению напряженности в отношениях с Европейским союзом. Вместе с недавней угрожающей риторикой России о красных линиях и асимметричных противоречиях это иллюстрирует тот факт, что Россия выбрала путь конфронтации и не заинтересована в изменении нынешней негативной динамики отношений между ЕС и Россией", считают в МИД.

Европейский Союз и государства-члены готовы отреагировать в соответствующих случаях скоординированным и тесным сотрудничеством с партнерами, отмечает внешнеполитическое ведомство.