Зачем США ставят гиперзвук на свои самые бесполезные корабли

В США впервые озвучены планы оснастить корабли гиперзвуковым оружием – то есть сделать примерно то же самое, что уже делает ВМФ России с ракетой «Циркон». Как будет выглядеть американская гиперзвуковая ракета, почему возможности ее использования весьма противоречивы и какую угрозу она может нести нашей стране?

Командующий морскими операциями ВМС США Майкл Гилдэй сделал заявление, пролившее свет на американские планы по вооружению надводных кораблей гиперзвуковым оружием. И это очень противоречивые и странные планы. Если не сказать хуже.

Гиперзвук "по Гилдэю"

Сначала стоит разобрать планы американцев, озвученные командующим. Итак, гиперзвуковые ракеты будут установлены на надводные корабли. Носителями послужат эсминцы типа "Зумвалт", которые перед этим должны быть специально переоборудованы.

Гилдэй не указал, какие это будут ракеты, однако анализ имеющихся американских наработок не оставляет особых вариантов – это будет ракета, несущая так называемый Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), в переводе "Общевойсковой гиперзвуковой глайдер" (управляемый боевой блок). Чтобы было понятнее, это оружие, в какой-то мере подобное нашему "Авангарду", только меньше, с меньшей дальностью и в неядерном (по крайней мере, американцы так говорят) снаряжении. Глайдер разрабатывается совместно для армии (Сухопутных войск) и ВМС, поэтому он и "общевойсковой". Ракеты, естественно, будут отличаться – ВМС хочет применять гиперзвуковой глайдер с подводных лодок, а значит, начальные стартовые условия будут очень отличаться от таковых для наземной пусковой установки.

Касательно платформы было сказано, что "Зумвалты" лишатся одной из орудийных установок калибра 155 мм, вместо которых будут установлены одна или две пусковых установки с одной ракетой внутри каждая. Такой, мягко говоря, небольшой боекомплект связан, во-первых, с тем, что ракеты по-настоящему большие, а во-вторых, с тем, что врезать новое оружие в уже готовый корабль намного сложнее, чем строить корабль с ним по проекту, и объемы для не предусмотренного изначальной конструкцией оружия выделить трудно.

Понятное дело, что две ракеты – это не сила, даже если они гиперзвуковые. И проект оснащения "Зумвалтов" этими ракетами носит явно экспериментальный характер, помноженный на желание использовать эти огромные, дорогие и абсолютно бесполезные корабли хоть для чего-нибудь. И вот тут начинаются загадки.

Загадки американского гиперзвука

Каким бы успешным ни был проект американской гиперзвуковой ракеты и как бы ни показала она себя, стартуя с переоборудованных "Зумвалтов", после этого перед ВМС США встанет вопрос – что дальше? Надо будет развертывать ракеты на других носителях.

Но будущая ракета очень большая. На подлодках, которые будут ее нести, она одна будет занимать столько же места, сколько занимают семь крылатых ракет "Томагавк". Но на подлодках ее по крайней мере можно разместить, а вот на основной американский боевой корабль – эсминец типа "Арли Берк" – она не влезет вообще. Или же ради пары-тройки ракет придется изрезать весь корабль, лишая его ячеек под зенитные и крылатые ракеты, причем замена будет как на подлодках – одна ракета вместо нескольких. Простой заменой пусковых будет не обойтись – надо будет именно перестраивать весь корабль. И даже успех такой попытки не гарантирован – вполне возможно, что эти ракеты не встанут на "Берка" вообще.

Более того, даже если бы установка таких ракет на эсминцы оказалась бы возможной, это не увеличило, а срезало бы боевые возможности "Арли Берков".

И дело не только в том, что количество пусковых ячеек сократится, а в том, что в обычной ячейке пусковой установки Mk.41 может быть и зенитная ракета, и противолодочная с торпедой вместо боевой части, и крылатая большой дальности для удара по берегу, а если американцы все же родят противокорабельную ракету большой дальности – то и она. То есть имеющиеся сейчас пусковые установки обеспечивают необходимую для корабля гибкость применения.

Гигантская пусковая для большой ракеты с гиперзвуковым глайдером эту гибкость забирает полностью. Теперь там может быть только один вариант загрузки – только по "берегу". Да, эта ракета быстрее, чем "Томагавк". И что? В той же России похожие по скорости цели уже сбивали, "Томагавк"-то хоть "низенько" можно к цели послать, чтобы летел по оврагам, да между холмами, шансы "проскочить" ПВО у таких ракет, как "Томагавк" (или "Калибр"), немаленькие. И их в залпе может быть намного больше, чем гиперзвуковых "гигантов". Так стоит ли овчинка выделки?

Ответ однозначен – нет. Тогда зачем США это делают? Может быть, потом в большую ячейку поставят ракету-перехватчик, способную сбить маневрирующий гиперзвуковой блок типа "Авангарда"? Размеры ячейки позволяют, но американцы не ведут таких работ сейчас, по крайней мере, в стадии, близкой к испытаниям, у них ничего такого нет. То есть этот вариант можно отбросить. Но тогда зачем они пытаются "прописать" эту ракету на надводные корабли? Сделаем предположение.

Гиперзвуковой фейк

Согласно 10-й главе Кодекса законов США, одно лицо занимает пост Командующего морскими операциями не более четырех лет. Это ограничение не жесткое – при каких-то особых обстоятельствах срок может быть продлен, но вообще говоря, это редкость – за всю историю ВМС США только несколько человек смогли преодолеть четырехлетний порог, и еще меньше смогли пробыть в должности пять лет. Шесть не был никто.

Гилдэй отбыл уже год, и за этот год он не сделал абсолютно ничего выдающегося. Провалов у него нет, но и достижений никаких. Сам он попал на эту должность во многом случайно – до него был одобрен в качестве командующего адмирал Билл Морэн, выходец из патрульной авиации, но его, что называется, "съели", и Гилдэя, тогда вообще вице-адмирала, занимавшегося в ВМС кибервойной, за день провели через все одобрения Конгресса, сразу же повысив его в звании и сделав командующим. Есть мнение, что таким назначением тогдашний секретарь ВМС США Спенсер ударил по традиционным в ВМС "кланам" – надводникам, летчикам-палубникам и подводникам, от каждого из которых был "свой" кандидат. Так или иначе, Гилдэй попал на этот пост во многом случайно, и попал при Трампе.

Сейчас у руля демократы с Байденом, Россия стреляет "Цирконами", Китай показывает что-то "кинжалоподобное" на внешней подвеске своих бомбардировщиков Н-6 (развитие наших Ту-16, лицензия на производство которых была передана в Китай в 50-х). ВМС США просто по политическим причинам надо показать что-то похожее, а случайному командующему Гилдэю, назначенному при республиканцах, надо показать свою нужность в эпоху начинающейся "конкуренции великих держав".

Вот и все. Вполне возможно, что за заявлениями о развертывании гиперзвуковых ракет на "Зумвалтах" не стоит ничего, кроме желания Гилдэя и других старших офицеров показать, что и Америка участвует в гиперзвуковой гонке на море. Они будут просто имитировать разумную деятельность, выбрасывать с эсминцев пушки, стрелять с них двумя ракетами, показывать, как точно глайдер поражает цели на расстоянии в несколько тысяч километров... и потом не получат из этого ничего, но зато следующие три года к Гилдэю не будет вопросов в Конгрессе, а там уже и отставка.

Все просто. И выбора у Гилдэя нет. У американцев была великолепная гиперзвуковая программа в конце 1990-х – начале 2000-х. У них и сейчас есть выдающиеся наработки. Но они упустили время: будучи уверенными в том, что их мировое господство – это навсегда, они не стали финансировать свои работы по таким ракетам в нужном объеме. Их наработки так и остались наработками, не превратившись в реальное оружие. И теперь им нечем выстрелить с корабля, кроме морского аналога армейской ракеты средней дальности. Конечно, это тоже оружие, и оно тоже может убивать, и оно создаст трудности в поражении даже для нас, но все вышеперечисленные трудности не сделают эту угрозу массовой.

Конечно, всегда есть шанс, что американцы всех обманули и, например, тайком доделали свой "Фастхок", пусть и под другим названием – ракету типа "Циркона", только в варианте для ударов по берегу. Замену для "Томагавка" в свое время они видели именно такой. Но эти шансы очень малы. Намного больше шансов на то, что за экспериментами с "Зумвалтами" не последует ничего, и американские надводные корабли еще долго будут ходить без гиперзвукового оружия.

Подводная угроза

А вот к развертыванию таких систем на подлодках стоит отнестись серьезно. Они, как и в случае с надводными кораблями, сокращают запас ракет на борту, но тут недостатков, описанных выше для кораблей, просто нет – конструкция шахты что на "Вирджинии блок 5", что на уже имеющихся в строю трех "Огайо", переоборудованных в носители крылатых ракет, позволяет, в зависимости от задачи, менять одну гиперзвуковую ракету на семь крылатых и наоборот. Для тех же "Огайо" это значит 20 гиперзвуковых глайдеров в залпе – серьезная угроза.

Возможности лодок эти ракеты не сужают, а расширяют. Теперь можно собирать разные варианты загрузки пусковых установок для разных задач, возможность применять старые "Томагавки" не пропадает. К тому же, пока кто-то из противников США не создаст полноценную систему противолодочной борьбы, американские подлодки еще и будут сохранять скрытность. Гилдэй обещал произвести пуск гиперзвукового блока с подлодки в 2025 году, и тогда же американцы планируют достичь какой-то, как они говорят, "ограниченной боеготовности".

Для России все облегчается тем, что наша страна технологически готова сбивать такие цели. В то же время расслабляться нельзя – потребуется определенная работа по модернизации ПВО, далеко не каждый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) и далеко не каждая ракета могут применяться против высотных гиперзвуковых целей, также нужны специфические тренировки для расчетов ЗРК. С другой стороны, мы предупреждены заранее, и у нас есть время на подготовку.

Александр Тимохин