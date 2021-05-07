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Американцы сделали самолет-разведчик U-2 ретранслятором для F-22 и F-35

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Американцы сделали самолет-разведчик U-2 ретранслятором для F-22 и F-35
Американцы сделали самолет-разведчик U-2 ретранслятором для F-22 и F-35.
Источник изображения: nplus1.ru

Американские военные испытали самолет-разведчик U-2 в качестве ретранслятора для истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Как сообщает Lockheed Martin, во время испытаний один F-22 Raptor и пять F-35 Lightning II с помощью шлюза на U-2 успешно обменивались данными между собой и транслировали их на землю.

На вооружении ВВС США стоят два типа истребителей пятого поколения: F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Между собой они могут обмениваться лишь ограниченным объемом данных, потому что их системы связи только частично совместимы. F-22 в целом напрямую может делиться информацией только с другими F-22. Чтобы передать полный объем данных целеуказания другим боевым самолетам, пилотам этих истребителей приходится звонить своим коллегам по радиосвязи.

Американские военные уже пробовали найти решение этой проблеме. В декабре прошлого года ВВС США провели испытания сетевого шлюза gatewayOne, который позволил F-22 и F-35 передавать друг другу информацию в полном объеме. Во время теста к шлюзу также должен был подключиться беспилотный ведомый XQ-58A Valkyrie, но он не смог этого сделать, поэтому учения были признаны лишь частично успешными.

Компания Lockheed Martin 3 мая сообщила об успешном испытании, в котором F-22 Raptor и пять F-35 Lightning II обменивались данными через шлюз открытых систем на самолете-разведчике U-2. Шлюз конвертировал и передавал сигналы от F-22 к F-35 и обратно. В том числе, передавались и данные целеуказания, которые он транслировал напрямую на дисплеи бортовых компьютеров.

Во время учений истребители в режиме реального времени делились информацией со своих сенсоров с единой боевой командной системой армии США на земле. Она ретранслировала данные на базу Форт-Блисс в Техасе, где их использовали для учений с боевой стрельбой. По словам вице-президента Lockheed Martin Skunk Works Джеффа Бабиона, такой вид связи сокращает время от получения данных до принятия решения с минут до секунд, что критически важно в случае войны с высокотехнологичным противником.

Самолет-разведчик U-2 не в первый раз служит каналом связи для других видов вооружения. Ранее мы писали, как он стал ретранслятором в системе противоракетной обороны.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Военные учения
ИТ
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