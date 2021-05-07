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Турки переделали свои учебные беспилотники в камикадзе

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Турки переделали свои учебные беспилотники в камикадзе
Турки переделали свои учебные беспилотники в камикадзе.
Источник изображения: nplus1.ru

Турецкая компания Turkish Aerospace Industries создала беспилотник-камикадзе на основе своего учебно-тренировочного беспилотного летательного аппарата Simsek. Как сообщает Defense News, запускать его можно будет с другого беспилотника.

Оригинальные Simsek появились в 2009 году. Их задачей было имитировать высокоскоростные цели на испытаниях наземных и морских систем противовоздушной обороны, а также ракет класса «воздух — воздух». Скорость беспилотников может достигать 740 километров в час, а летают они на высоте от 305 до 4572 метров. Хотя изначально Simsek запускали с катапульты и только на испытаниях, в прошлом году их интегрировали с беспилотником самолетного типа Anka для участия в боевых действиях.

Исполнительный директор Turkish Aerospace Industries Темель Котиль 25 апреля сообщил, что у Simsek появилась другая модификация — ударная. Она может нести пять килограмм взрывчатки, а при запуске с беспилотника радиус ее полета составляет 100-120 километров. Других деталях об этой модификации Котиль не раскрыл, но отметил, что она уже готова к эксплуатации.

Defense News отмечает, что турецкий беспилотник-камикадзе нельзя в полной мере называть барражирующим боеприпасом, как, например, израильский разведывательно-ударный Harop. Simsek изначально спроектирован, чтобы симулировать воздушные суда. Поэтому его скорость и маневренность выше, чем у барражирующих боеприпасов. Еще его дешевле и легче производить.

При этом Harop и большинство других барражирующих боеприпасов крупнее, у них более широкий радиус применения, и они могут нести больше взрывчатки. А у Simsek, к тому же, нет оптических сенсоров или канала передачи данных, которые бы позволили ему настраиваться на цель, и им нельзя дистанционно управлять.

Барражирующие боеприпасы стоят намного дешевле стандартных видов вооружения, поэтому сейчас их разрабатывают во многих странах, включая Россию. Ранее мы писали про систему воздушного минирования на основе беспилотников «Ланцет», которую разработала компания Zala Aero.

Василиса Чернявцева

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