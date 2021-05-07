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SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом

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Ракета после посадки
Ракета после посадки.
Источник изображения: SpaceX / YouTube

Прототип ракеты Starship SN15 выполнил успешный испытательный полет, взлетев на высоту 10 километров. Ракета совершила мягкую посадку, но, в отличие от прототипа SN10, не взорвалась после этого. Трансляция велась на YouTube-канале SpaceX.

Компания SpaceX уже несколько лет разрабатывает Starship — сверхтяжелую ракету нового поколения. В первую очередь, от предшественников она будет отличаться возможностью многократного использования обеих ступеней, каждая из которых будет садиться на землю или на морскую платформу подобно первой ступени ракеты Falcon 9. В свою очередь, по планам Илона Маска, это позволит дозаправлять ракету на орбите: некоторые верхние ступени будут заправщиками, которые смогут за короткий срок и без больших затрат совершить несколько рейсов. Всего на орбиту Starship будет выводить более 100 тонн, а после дозаправки сможет продолжить путь к Луне, Марсу или другим планетам Солнечной системы.

Испытания новой ракеты продвигаются с переменным успехом. Прототип SN8 взлетел на 12 километров, но не смог затормозить и разбился при посадке. Более удачными были испытания SN10: ракета села, но через несколько минут, уже после завершения официальной видеотрансляции, взорвалась

Пятого мая Starship SN15 полностью удачно прошел летные испытания. Ракета взлетела на 10 километров, выключила двигатели, спустилась вниз с помощью аэродинамических рулей, перезапустила двигатели, развернулась двигателями к площадке и мягко опустилась на нее. После этого под ракетой был виден небольшой огонь от остатков топлива, но он не привел ко взрыву.

Заметная часть поверхности этого прототипа была покрыта черными плитками теплоизоляции. На данном этапе испытаний она не нужна, но без нее будут невозможны тестовые суборбитальные полеты, перед которыми необходимо выяснить, как плитки выдерживают вибрацию двигателей и перепады температур от криогенного горючего.

В конце апреля NASA поручило SpaceX разработать лунную версию Starship для полета на Луну по программе «Артемида», но после протеста конкурентов попросило приостановить работы до вердикта счетной палаты. Хоть NASA и поставило на паузу разработку лунной Starship, первые модули окололунной станции Gateway, ключевого элемента для возвращения людей на Луну в 2024, все равно будет доставлять SpaceX на ракете Falcon Heavy.

Василий Зайцев

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2 комментария
№1
07.05.2021 13:26
Кто ищет, тот всегда найдёт.
0
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№2
07.05.2021 15:32
Цитата, gvinpin сообщ. №1
Пугает одно - а если это будет не Марс? Поясню: средство доставки в любую точку Земли, на ровную площадку, 100(?) человек. Да, наши следят за запусками, но всё же....
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