Прототип «мозга» беспилотного ведомого испытали в полете.

Американцы впервые испытали прототип системы искусственного интеллекта для беспилотных ведомых Skyborg в полете. Как сообщают ВВС США, «мозг» установили на тактический беспилотник UTAP-22 компании Kratos. Испытания прошли успешно.

Тендер Skyborg американские военные объявили весной прошлого года. Он предполагает создание относительно дешевых беспилотных ведомых и «мозга» для них — системы искусственного интеллекта, которая будет управлять такими аппаратами. На вооружение беспилотных ведомых планируют взять в 2023 году.

Kratos – одна из трех компаний, которые заключили с ВВС США контракты на сборку и проведение летных испытаний прототипов беспилотных ведомых Skyborg. По условиям соглашения, все прототипы должны быть готовы до конца мая, а летные испытания — начаться не позже июля. Также в июле беспилотных ведомых собирается испытать на военных учениях исследовательская лаборатория ВВС США.

ВВС США 29 апреля впервые испытали систему искусственного интеллекта для беспилотных ведомых Skyborg в полете на базе Тиндалл во Флориде. «Мозг» установили на беспилотник UTAP-22 компании Kratos. Тест длился два часа и 10 минут. Его цель была — определить, что «мозг» может безопасно управлять беспилотным ведомым. Проверка прошла успешно: система отвечала на навигационные команды и подстраивалась под диапазоны режимов полета. В следующих испытаниях военные собираются продемонстрировать взаимодействие команды беспилотников под управлением системы искусственного интеллекта Skyborg с боевыми самолетами.

«Мозг» беспилотного ведомого испытают и на других аппаратах. Ранее мы писали про контракт General Atomics с ВВС США на модификацию двух реактивных беспилотных летательных аппаратов Avenger таким образом, чтобы на них можно было провести тестирование системы искусственного интеллекта Skyborg.

Василиса Чернявцева