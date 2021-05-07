Войти
WarSpot

Американские «Соколы» получили цветное зрение

687
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Американские лётчики теперь могут видеть цели в полном цвете. Вчера, 5 мая, пресс-служба компании Northrop Grumman объявила о поставке ВВС и Национальной гвардии США усовершенствованных модулей наведения LITENING.

Ключевая особенность новых модулей LITENING — передача потокового цветного видео. В Northrop Grumman указывают, что это даёт «беспрецедентный уровень ситуационной осведомлённости и уверенности в нацеливании».

Одновременная передача трёх изображений цели от модуля наведения LITENING

Источник изображения: northropgrumman.com

«Возможность цветного видео LITENING дает пилотам более чёткую картину боевого пространства, делая наведение быстрее и точнее. Модуль LITENING может отображать до трёх разных изображений одновременно, позволяя операторам видеть цветное и инфракрасное видео одновременно», — рассказал Джеймс Конрой, вице-президент компании Northrop Grumman.

Модуль наведения LITENING

Источник изображения: northropgrumman.com

Northrop Grumman поставил более 900 капсул LITENING в США и страны-партнёры по всему миру. Цветная версия — уже четвёртое поколение модулей наведения LITENING. При этом, по словам разработчиков, предыдущие версии LITENING можно обновить до последней версии благодаря модульной конструкции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Похожие новости
10.11.2015
С-300 в Сирии — худший кошмар американцев ("The National Interest", США)
11.07.2011
ВВС США запросили информацию о радарах с АФАР для F-16
06.08.2010
Оман предпочел американские F-16 европейским Typhoon
23.07.2010
"Рособоронэкспорт" примет участие в тендере США на поставку вертолетов для ВС Афганистана
01.07.2009
Израиль из экономии займется строительством боевых кораблей
03.04.2008
Парламент Турции подтвердил закупку 100 истребителей F-35 "Лайтнинг- 2"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 16:30
  • 86
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 07.05 16:26
  • 39
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 07.05 16:25
  • 7
Нехватка 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины
  • 07.05 15:32
  • 2
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 07.05 14:34
  • 5
"Скоро будет не на чем воевать": армия США столкнулась с новой проблемой
  • 07.05 11:43
  • 7
Флот XXI века: что ждет российских моряков
  • 07.05 11:02
  • 12
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 07.05 08:53
  • 36
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 07.05 08:31
  • 2
Столп отечественной микроэлектроники сообщил о гигантском росте выручки по итогам 2020 года
  • 07.05 08:18
  • 331
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 07.05 06:00
  • 6
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 07.05 00:59
  • 1
Азербайджан в январе-апреле приобрел у Турции вооружения на $117,3 млн - СМИ
  • 07.05 00:58
  • 1
Столтенберг заявляет о десятках тысяч российских военных близ границы с Украиной
  • 07.05 00:57
  • 1
Шойгу доложил Путину о ходе подготовки к параду Победы в Москве
  • 06.05 18:58
  • 1
Лукашенко лишил званий более 80 экс-силовиков за дискредитирующие поступки