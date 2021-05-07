Американские «Соколы» получили цветное зрение

Американские лётчики теперь могут видеть цели в полном цвете. Вчера, 5 мая, пресс-служба компании Northrop Grumman объявила о поставке ВВС и Национальной гвардии США усовершенствованных модулей наведения LITENING.

Ключевая особенность новых модулей LITENING — передача потокового цветного видео. В Northrop Grumman указывают, что это даёт «беспрецедентный уровень ситуационной осведомлённости и уверенности в нацеливании».

Одновременная передача трёх изображений цели от модуля наведения LITENING Источник изображения: northropgrumman.com

«Возможность цветного видео LITENING дает пилотам более чёткую картину боевого пространства, делая наведение быстрее и точнее. Модуль LITENING может отображать до трёх разных изображений одновременно, позволяя операторам видеть цветное и инфракрасное видео одновременно», — рассказал Джеймс Конрой, вице-президент компании Northrop Grumman.

Модуль наведения LITENING Источник изображения: northropgrumman.com

Northrop Grumman поставил более 900 капсул LITENING в США и страны-партнёры по всему миру. Цветная версия — уже четвёртое поколение модулей наведения LITENING. При этом, по словам разработчиков, предыдущие версии LITENING можно обновить до последней версии благодаря модульной конструкции.