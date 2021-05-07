Столтенберг заявляет о десятках тысяч российских военных близ границы с Украиной

Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Близ границы с Украиной остаются десятки тысяч российских военнослужащих, и в связи с этим НАТО следует внимательно следить за ситуацией, завил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видели, что часть войск отвели от границы, однако там остаются десятки тысяч военных", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Кроме того, по утверждению Столтенберга, российские военные заблаговременно разместили близ Украины снаряжение. "Кроме того, действуют ограничения, касающиеся Черного моря", - добавил генсек.

"НАТО необходимо оставаться начеку и внимательно следить за развитием событий", - добавил Столтенберг.

Ранее в четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что значительные военные силы России остаются у границ с Украиной.

"Россия отвела некоторую часть войск, но значительные силы остаются на границе с Украиной. Россия отвела некоторое оборудование, но значительное количество оборудования остается на границе с Украиной. Так что у России есть возможность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она это решит сделать. (...) Мы видим, что на границе с Украиной сейчас есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года", - сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия держит вдоль границы с Украиной 75 тыс. военных, их численность уменьшается очень медленно.