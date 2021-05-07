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Российская газета

Наш ответ "Фениксу": ракету Р-33 приняли на вооружение 40 лет назад

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Установка ракеты "воздух-воздух" на перехватчик МиГ-31.
Установка ракеты "воздух-воздух" на перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: Владислав Белогруд / РИА Новости

Ровно 40 лет назад - 6 мая 1981 года - в СССР была принята на вооружение ракета "воздух-воздух" Р-33, способная поражать сверхзвуковые цели на большом расстоянии. По своим характеристикам она во многом была аналогична американской ракете AIM-54 Phoenix ("Феникс"), поступившей на вооружение несколькими годами ранее. Вместе с тем ряд решений советских конструкторов позволил существенно удешевить изделие.

Разработка ракеты большой дальности (изначально - К-33 или "изделие 410") началась в СССР в конце 1960-х годов для перехватчиков нового поколения - будущих истребителей МиГ-31. Уже в 1973-м состоялись первые пуски ракет: пока еще на специально переоборудованном для этого МиГ-25П-10. А госиспытания всего комплекса - МиГ-31, оснащенных мощной РЛС "Заслон" и новыми ракетами, стартовали весной 1979 года и успешно завершились в течение двух лет.

Ракеты располагаются под фюзеляжем истребителя парами одна за другой и в полуутопленном положении - для снижения сопротивления. Запуск производится при помощи катапультных установок АКУ-33. Как пишут авторы книги "Советские авиационные ракеты "воздух-воздух"", такое расположение повлияло на конструкцию Р-33. Из-за невозможности использования развитого крыла его выполнили в виде вытянутых гребней, а верхняя пара рулей складывается при нахождении ракеты на подвеске. Так как ракеты располагались последовательно, корпус сделали компактным в длину, но его диаметр пришлось увеличить.

Максимальная дальность полета Р-33 составляла 160 километров. Этого удалось достичь за счет системы двухэтапного наведения: инерциального на первом участке и полуактивного радиолокационного после захвата цели всеракурсной головкой самонаведения (ГСН). Информация о перемещении цели перед пуском поступала с борта носителя, а в расчетной точке начиналось управление от ГСН. В этом, к слову, было одно из основных отличий от "Феникса", где использовалась полностью активная и значит более дорогая ГСН. "Заслон" же позволял наводить сразу все четыре ракеты на четыре различные цели.

Задача Р-33 - перехват крылатых ракет и самолетов, прорвавшихся сквозь эшелоны системы ПВО на малых высотах. Поэтому особое внимание конструкторы уделили распознаванию целей на фоне земли и в условиях мощных помех. Итоговый рабочий диапазон Р-33 впечатляет: она способна поражать цели, летящие на высотах от 25 - 50 метров до 26 - 28 километров со скоростью до 3,5 Маха. При этом четыре выпущенные одновременно ракеты благодаря тому же "Заслону" могли атаковать объекты во всем обозначенном диапазоне высот.

Ракеты Р-33 оказались настолько удачными и передовыми по своим характеристикам, что они - после ряда модернизаций - до сих стоят на вооружении ВКС России.


Алексей Иванов

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Страны
Россия
США
Продукция
5П-10Э
МиГ-25
МиГ-31
Р-33
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