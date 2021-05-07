Расчеты ПВО С-400 отработали уничтожение крылатых ракет условного противника в Псковской области

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" провели учения в Псковской области по отражению воздушных атак условного противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) в четверг.

"В Псковской области боевые расчёты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в ходе тренировки выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению крылатых ракет и авиации условного противника", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что боевые расчеты с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника.

"Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему целей, представляющих повышенную сложность для боевых расчетов: сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и целей, летящих на предельно малых высотах", - сообщили в ЗВО.