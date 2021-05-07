New Atlas (США): королевские морские пехотинцы тестируют реактивный ранец Gravity Industries во время посадки на корабль

Британская морская пехота совместно с компанией Gravity Industries провела испытания реактивного ранца. Участники эксперимента отработали взятие корабля на абордаж с применением летающего «чуда». Однако автор статьи сомневается в эффективности использования подобных средств в указанных целях.

Реактивные костюмы, реактивные ранцы, реактивные доски… Новая линейка невероятных персональных летательных аппаратов имеет некоторые общие черты: многие люди хотели бы летать на таких, но у очень немногих есть деньги, чтобы приобрести их, и с еще меньшей долей вероятности можно предположить, что эти средства безопасны и законны.

Так что в наши дни они более или менее застряли на уровне демонстрационных полетов, и, как бы ни были рутинны эти впечатляющие демонстрации, не похоже, что мы приблизились к тому, чтобы увидеть их на прилавке в спортивном отделе на открытом воздухе в Walmart.

Но пионеры в этой области потратили неисчислимые часы на разработку и оттачивание замечательных самолетов и своих навыков [управления ими], и они так же, как и все остальные, стремятся получить отдачу от своих инвестиций. А военные организации во всем мире имеют глубокие карманы, широкий спектр возможностей для выполнения миссий, которые им необходимо продолжать оттачивать, и, возможно, больше, чем кто-либо другой, извлекают выгоду из шокирующего и внушающего благоговейный трепет потенциала воздушно-десантных суперподразделений, которые могут подходить к точке выполнения миссии вертикально, используя оглушительные персональные реактивные устройства.

Но как это выглядит в реальности? Gravity Industries с радостью покажет нам. В видео, опубликованном на этой неделе, три пилота реактивных ранцев продемонстрировали, как их уникальные возможности могут помочь в операции по посадке на корабль.

В одном упражнении пилот реактивного ранца стартует с надувной лодки в погоне за кораблем среднего размера, приземляется на палубу и сбрасывает лестницу за борт, чтобы остальные члены команды могли взобраться на нее. Через секунду он демонстрирует способность быстро перемещаться взад и вперед между кораблем и движущейся RIB (жестко-надувная лодка), приземляясь на нее, даже когда она подпрыгивает на волнах. В третьем эксперименте три летчика в реактивных костюмах быстро приземляются на палубу корабля.

Gravity Industries назвала это упражнение "очень успешным", хотя я не уверен, что именно было доказано здесь. И я, конечно, не спешил бы поднимать руку за по поводу этой операции по взятию на абордаж вражеского корабля, оснащенным вооружением. Мини-реактивные турбины [джета] действительно раскалывают небо надвое громоподобным шумом турбин; они не имеют ничего общего со скрытностью, ваши шансы на посадку незамеченными равны нулю.

И таким образом, вы окажетесь один у всех на виду на палубе вражеского корабля с 5-10 кг легковоспламеняющегося реактивного топлива за плечами. Плохие парни захотят всадить пулю в твой рюкзак, просто чтобы посмотреть, будешь ли ты летать, как развязанный воздушный шар. Вы не сможете защитить себя, пока не вытащите руки из реактивных перчаток, не повесите их где-нибудь и не достанете пистолет. И даже тогда вам будет трудно бегать, кататься, прятаться или приседать с гигантским взрывоопасным баком на спине.

Еще недавно Gravity Industries совместно со специалистом по робототехнике Джеймсом Брутоном (James Bruton) занимается разработкой плечевой турели (поворотного устройства), управляемой с помощью целеуказателя, расположенного в шлеме, которая позволила бы солдатам в реактивных костюмах целиться и стрелять в полете или на земле, целясь просто взглядом.

Приведенное выше видео относится к 2019 году, так что, возможно, с тех пор идея продвинулась дальше этого прототипа. В любом случае, параллели с оружием из Marvel или Predator или Gundam, трудно не заметить, и об этом, безусловно, интересно подумать.

Будут ли эти средства в конечном итоге доведены до ума? Кто знает. Они, конечно, предлагают некоторые довольно уникальные возможности, но они не лишены своих рисков и недостатков, и человек, пикирующий в небе, имеет нулевое прикрытие и крупную цель на спине. В любом случае, мы будем следить за этим сектором только потому, что эти вещи такие чертовски крутые.

Лоз Блейн (Loz Blain)