Российские судостроители выступают за изменение схемы расчета прибыли предприятий по ГОЗ

Как сообщает газета "Ведомости" в материале Екатерины Згировской "Судостроители хотят получать больше прибыли от гособоронзаказа. Текущая схема ее расчета поощряет неэффективные заводы, утверждают они", российские судостроители направили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой законодательно изменить схему расчета прибыли предприятий - головных исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ). Они хотят, чтобы прибыль составляла не 5% от полной себестоимости продукции, как сейчас, а до 20%, и уходила не на обслуживание кредитов, а на развитие гражданской продукции и импортозамещение.

Головной строящийся для ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550. Санкт-Петербург, 03.05.2021 (с) Вованыч / forums.airbase.ru

Обращение подготовила рабочая группа, состоящая из членов Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС), Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и представителей оборонных НИИ. В АС входят более 40 предприятий, включая "Адмиралтейские верфи", "Балтийский завод", "Северную верфь", ЦКБ "Рубин" и другие предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в регионе, а также судостроительный завод "Пелла", Крыловский государственный научный центр и др. Ранее Ассоциация обращалась с аналогичным письмом в Совет безопасности России, но ответа пока не получила.

Чтобы реализовать эти предложения, рабочая группа предлагает для определения цены всех серийных образцов по ГОЗ с 2021 г. использовать не затратный метод, как сейчас, а сравнительный, как было до 2015 г. В последнем случае стоимость изделия определяется на основании фиксированной цены аналогичного изделия, произведенного ранее на конкретном предприятии, но с учетом ежегодного коэффициента инфляции и изменения комплектации по требованию заказчика, объяснил "Ведомостям" эксперт АС, заместитель гендиректора завода "Пелла" Илья Вайсман. "Сейчас система такая, что на каждое изделие, даже серийное, нужно предоставить расчетно-калькуляционный материал, как на НИОКР. Это отнимает массу времени. Но если есть серия, значит есть цена серийной единицы, так что же мешает на всю серию поставить эту цену?" - рассуждает Вайсман. При фиксированной цене серийных изделий предприятия будут мотивированы экономить затраты и увеличивать прибыль по каждому ГОЗ, уверен он. При этом первый образец из серии, в случае наличия таковой, будет все равно оплачен по принципу понесенных затрат.

С 2015 г., когда стал применяться затратный метод, динамика просроченной задолженности в судостроении начала резко нарастать, рассказала "Ведомостям" член рабочей группы, профессор кафедры экономики и управления производственными комплексами СПбГЭУ Елена Ткаченко. По ее словам, это привело к тому, что компании, которые оптимизировали свои бизнес-модели и добились высокой производительности труда, оказались в тяжелом финансовом положении. "Они лишились законной доли прибыли, которую получали бы при использовании сравнимых цен, - за счет своей более высокой эффективности. А низкоэффективные компании, наоборот, зафиксировали свои высокие издержки и заинтересованы в их сохранении, потому что в абсолютном выражении прибыль такого неэффективного производителя в 1,5-2 раза выше", - объяснила она. Формула "20%+1%" не мотивирует предприятия ОПК снижать затраты, соглашается Вайсман.

В северодвинском центре судоремонта "Звездочка" (ведущая судоремонтная верфь России, входит в ОСК) "Ведомостям" сообщили, что с переходом к схеме "20%+1%" плановая рентабельность госконтрактов предприятия упала почти в десять раз - до 1-2% и продолжает оставаться на этом уровне, что едва позволяет предприятию балансировать на грани прибыльности. По словам пресс-службы верфи, из-за этого пришлось сократить, заморозить или вовсе отказаться от части мероприятий модернизации производства и инфраструктуры. Для судоремонтных заводов, говорит собеседник "Ведомостей", проблема еще и в том, что доля затрат на работы соисполнителей может достигать 60-70% от общей стоимости заказа, что сокращает и без того незначительную итоговую рентабельность головного исполнителя.

Гендиректор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров пояснил "Ведомостям", что предприятия, работающие по госооборонзаказу в судостроении, характеризуются разным уровнем финансовой устойчивости. "Например, "Севмаш" или судостроительная фирма "Алмаз" прибыльны и у них отрицательный показатель чистый долг, в то время как "Пелла", ПСЗ "Янтарь", Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, напротив, имеют высокий уровень долговой нагрузки и продолжают нести убытки", - говорит он, отмечая, что на это влияют разные факторы. Так, "Дальневосточные верфи" становятся неконкурентоспособными из-за высоких затрат, а долги Балтийского завода растут из-за загрузки сложными проектами, сроки сдачи которых неоднократно переносились, в результате чего продукт дорожал. При этом риски убытков сейчас возрастают из-за повышения цен на металлы - предприятиям приходится брать новые кредиты.

Помимо отказа от схемы "20%+1%" судостроители также считают необходимым утвердить с участием уполномоченных банков, которые обслуживают ОПК (Промсвязьбанк, Новикомбанк, "Сбер", ВТБ, банк "Россия", Россельхозбанк и ряд других), планы реструктуризации кредитной задолженности всех системообразующих предприятий ОПК на период до 2025 г. Предложенные меры, по словам собеседников "Ведомостей", уже поддержали губернатор Ленинградской области и Минэкономразвития.