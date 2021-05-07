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Российские судостроители выступают за изменение схемы расчета прибыли предприятий по ГОЗ

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Как сообщает газета "Ведомости" в материале Екатерины Згировской "Судостроители хотят получать больше прибыли от гособоронзаказа. Текущая схема ее расчета поощряет неэффективные заводы, утверждают они", российские судостроители направили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой законодательно изменить схему расчета прибыли предприятий - головных исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ). Они хотят, чтобы прибыль составляла не 5% от полной себестоимости продукции, как сейчас, а до 20%, и уходила не на обслуживание кредитов, а на развитие гражданской продукции и импортозамещение.

Головной строящийся для ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550. Санкт-Петербург, 03.05.2021 (с) Вованыч / forums.airbase.ru

Обращение подготовила рабочая группа, состоящая из членов Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС), Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и представителей оборонных НИИ. В АС входят более 40 предприятий, включая "Адмиралтейские верфи", "Балтийский завод", "Северную верфь", ЦКБ "Рубин" и другие предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в регионе, а также судостроительный завод "Пелла", Крыловский государственный научный центр и др. Ранее Ассоциация обращалась с аналогичным письмом в Совет безопасности России, но ответа пока не получила.

Чтобы реализовать эти предложения, рабочая группа предлагает для определения цены всех серийных образцов по ГОЗ с 2021 г. использовать не затратный метод, как сейчас, а сравнительный, как было до 2015 г. В последнем случае стоимость изделия определяется на основании фиксированной цены аналогичного изделия, произведенного ранее на конкретном предприятии, но с учетом ежегодного коэффициента инфляции и изменения комплектации по требованию заказчика, объяснил "Ведомостям" эксперт АС, заместитель гендиректора завода "Пелла" Илья Вайсман. "Сейчас система такая, что на каждое изделие, даже серийное, нужно предоставить расчетно-калькуляционный материал, как на НИОКР. Это отнимает массу времени. Но если есть серия, значит есть цена серийной единицы, так что же мешает на всю серию поставить эту цену?" - рассуждает Вайсман. При фиксированной цене серийных изделий предприятия будут мотивированы экономить затраты и увеличивать прибыль по каждому ГОЗ, уверен он. При этом первый образец из серии, в случае наличия таковой, будет все равно оплачен по принципу понесенных затрат.

С 2015 г., когда стал применяться затратный метод, динамика просроченной задолженности в судостроении начала резко нарастать, рассказала "Ведомостям" член рабочей группы, профессор кафедры экономики и управления производственными комплексами СПбГЭУ Елена Ткаченко. По ее словам, это привело к тому, что компании, которые оптимизировали свои бизнес-модели и добились высокой производительности труда, оказались в тяжелом финансовом положении. "Они лишились законной доли прибыли, которую получали бы при использовании сравнимых цен, - за счет своей более высокой эффективности. А низкоэффективные компании, наоборот, зафиксировали свои высокие издержки и заинтересованы в их сохранении, потому что в абсолютном выражении прибыль такого неэффективного производителя в 1,5-2 раза выше", - объяснила она. Формула "20%+1%" не мотивирует предприятия ОПК снижать затраты, соглашается Вайсман.

В северодвинском центре судоремонта "Звездочка" (ведущая судоремонтная верфь России, входит в ОСК) "Ведомостям" сообщили, что с переходом к схеме "20%+1%" плановая рентабельность госконтрактов предприятия упала почти в десять раз - до 1-2% и продолжает оставаться на этом уровне, что едва позволяет предприятию балансировать на грани прибыльности. По словам пресс-службы верфи, из-за этого пришлось сократить, заморозить или вовсе отказаться от части мероприятий модернизации производства и инфраструктуры. Для судоремонтных заводов, говорит собеседник "Ведомостей", проблема еще и в том, что доля затрат на работы соисполнителей может достигать 60-70% от общей стоимости заказа, что сокращает и без того незначительную итоговую рентабельность головного исполнителя.

Гендиректор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров пояснил "Ведомостям", что предприятия, работающие по госооборонзаказу в судостроении, характеризуются разным уровнем финансовой устойчивости. "Например, "Севмаш" или судостроительная фирма "Алмаз" прибыльны и у них отрицательный показатель чистый долг, в то время как "Пелла", ПСЗ "Янтарь", Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, напротив, имеют высокий уровень долговой нагрузки и продолжают нести убытки", - говорит он, отмечая, что на это влияют разные факторы. Так, "Дальневосточные верфи" становятся неконкурентоспособными из-за высоких затрат, а долги Балтийского завода растут из-за загрузки сложными проектами, сроки сдачи которых неоднократно переносились, в результате чего продукт дорожал. При этом риски убытков сейчас возрастают из-за повышения цен на металлы - предприятиям приходится брать новые кредиты.

Помимо отказа от схемы "20%+1%" судостроители также считают необходимым утвердить с участием уполномоченных банков, которые обслуживают ОПК (Промсвязьбанк, Новикомбанк, "Сбер", ВТБ, банк "Россия", Россельхозбанк и ряд других), планы реструктуризации кредитной задолженности всех системообразующих предприятий ОПК на период до 2025 г. Предложенные меры, по словам собеседников "Ведомостей", уже поддержали губернатор Ленинградской области и Минэкономразвития.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
АЛМАЗ СФ
Балтийский завод
Звездочка
Минэкономразвития РФ
ОСК
Пелла ОАО
Северная верфь
Севмаш
ЦКБ МТ Рубин
ЦНИИ им. Крылова
Янтарь ПСЗ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
23550
Гособоронзаказ
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