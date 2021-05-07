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Газета.ru

Попытка номер пять: Маску удалось посадить Starship без взрыва

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Источник изображения: gazeta.ru

SpaceX провела успешные испытания прототипа космического корабля Starship

Прототип корабля Starship Илона Маска впервые совершил успешную посадку на полигоне в США. Корабль поднялся в воздух на 10 км, выполнил все необходимые маневры и мягко сел на посадочную площадку. Маск рассчитывает запустить его на орбиту Земли уже к концу года.

Компания SpaceX провела пятые испытания прототипа космического корабля Starship, они прошли успешно, сообщает CNN.

"У нас получилось! Starship приземлился", - отчитался во время прямой трансляции инженер SpaceX Джон Инспрукер.

Запуск состоялся 5 мая в 22:24 GMT (6 мая 01:24 мск) на испытательном полигоне Starbase, расположенном неподалеку от южно-техасской деревни Бока-Чика.

Корабль поднялся в небо примерно на 10 километров, совершил ряд маневров и спустя шесть минут благополучно приземлился на бетонную посадочную площадку.

Во время предыдущих четырех запусков, прошедших в последние месяцы, удавалось достичь почти всех целей, но с мягкой посадкой не складывалось. Но SpaceX извлекла уроки из неудачных посадок и модернизировала прототип.

"SN15 имеет усовершенствования в конструкции, авионике, программном обеспечении и двигателях, которые позволят увеличить скорость и эффективность на протяжении полета", - отмечают представители SpaceX.

Задача Starship - доставлять в будущем людей и грузы на Луну, Марс и другие отдаленные пункты назначения. Система состоит из двух элементов, оба из которых предназначены для многоразового использования - непосредственно корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. И корабль, и ракета будут оснащены двигателями Raptor, разработанными в SpaceX. Starship получит шесть таких двигателей, Super Heavy - 30.

Хотя SN15 - полномасштабный прототип Starship по длине и ширине, он получил всего три двигателя. Будущие прототипы, впрочем, станут мощнее, заверил Маск. До конца этого года SpaceX рассчитывает запустить Starship на земную орбиту. А к 2023 году Маск надеется полностью подготовить Starship к эксплуатации, хотя и признает, что такие сроки слишком амбициозны.

Предыдущие испытания прошли в начале марта 2021 года. Прототип SN10 взлетел со второй попытки - тремя часами ранее старт пришлось отменить в последнюю секунду, когда бортовой компьютер зафиксировал повышенную тягу одного из двигателей. Однако инженеры решили, что эта проблема несущественная, скорректировали настройки, дозаправили корабль и осуществили вторую попытку.

Корабль поднялся при помощи трех двигателей, после чего по достижении десяти километров один за другим отключил их, перевернулся и начал свободное падение, сохраняя ориентацию при помощи стабилизаторов.

Если в прошлых испытаниях корабль садился на двух двигателях, и проблемы с включением одного из них приводили к аварии, то теперь Маск решил повторно включать все три. Отвечая на вопрос, почему этого не было сделано раньше, он сказал: «Мы были слишком тупыми».

На этот раз проблем с повторным включением двигателей не было - все три снова включились у земли и позволили кораблю погасить скорость. Затем, как и было запланировано, один двигатель отключился, корабль принял вертикальное положение для посадки.

Корабль успешно сел на площадку, а Инспрукер успел объявить о "прекрасной мягкой посадке", но SN10 неожиданно подпрыгнул на несколько десятков метров, объятый пламенем, и рухнул, разлетевшись на части.

По предварительным данным, причиной стала утечка метана из топливного бака.

Испытания более ранних прототипов, состоявшиеся зимой 2021 года, оказались еще менее удачными. Образцы SN8 и SN9 успешно стартовали с площадки, достигали высоты 10 километров, переворачивались на брюхо и свободно падали в атмосфере с выключенными двигателями. Перед самой землей двигатели включались, корабль переворачивался, гасил скорость, однако обе посадки заканчивались взрывом - выяснилось, что при перевороте возникала проблема с переключением питания двигателей с одного топливного бака на другой.


Алла Салькова

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США
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