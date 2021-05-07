Попытка номер пять: Маску удалось посадить Starship без взрыва

SpaceX провела успешные испытания прототипа космического корабля Starship
Прототип корабля Starship Илона Маска впервые совершил успешную посадку на полигоне в США. Корабль поднялся в воздух на 10 км, выполнил все необходимые маневры и мягко сел на посадочную площадку. Маск рассчитывает запустить его на орбиту Земли уже к концу года.
Компания SpaceX провела пятые испытания прототипа космического корабля Starship, они прошли успешно, сообщает CNN.
Запуск состоялся 5 мая в 22:24 GMT (6 мая 01:24 мск) на испытательном полигоне Starbase, расположенном неподалеку от южно-техасской деревни Бока-Чика.
Во время предыдущих четырех запусков, прошедших в последние месяцы, удавалось достичь почти всех целей, но с мягкой посадкой не складывалось. Но SpaceX извлекла уроки из неудачных посадок и модернизировала прототип.
Задача Starship - доставлять в будущем людей и грузы на Луну, Марс и другие отдаленные пункты назначения. Система состоит из двух элементов, оба из которых предназначены для многоразового использования - непосредственно корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. И корабль, и ракета будут оснащены двигателями Raptor, разработанными в SpaceX. Starship получит шесть таких двигателей, Super Heavy - 30.
Хотя SN15 - полномасштабный прототип Starship по длине и ширине, он получил всего три двигателя. Будущие прототипы, впрочем, станут мощнее, заверил Маск. До конца этого года SpaceX рассчитывает запустить Starship на земную орбиту. А к 2023 году Маск надеется полностью подготовить Starship к эксплуатации, хотя и признает, что такие сроки слишком амбициозны.
Предыдущие испытания прошли в начале марта 2021 года. Прототип SN10 взлетел со второй попытки - тремя часами ранее старт пришлось отменить в последнюю секунду, когда бортовой компьютер зафиксировал повышенную тягу одного из двигателей. Однако инженеры решили, что эта проблема несущественная, скорректировали настройки, дозаправили корабль и осуществили вторую попытку.
Корабль поднялся при помощи трех двигателей, после чего по достижении десяти километров один за другим отключил их, перевернулся и начал свободное падение, сохраняя ориентацию при помощи стабилизаторов.
Если в прошлых испытаниях корабль садился на двух двигателях, и проблемы с включением одного из них приводили к аварии, то теперь Маск решил повторно включать все три. Отвечая на вопрос, почему этого не было сделано раньше, он сказал: «Мы были слишком тупыми».
На этот раз проблем с повторным включением двигателей не было - все три снова включились у земли и позволили кораблю погасить скорость. Затем, как и было запланировано, один двигатель отключился, корабль принял вертикальное положение для посадки.
По предварительным данным, причиной стала утечка метана из топливного бака.
Испытания более ранних прототипов, состоявшиеся зимой 2021 года, оказались еще менее удачными. Образцы SN8 и SN9 успешно стартовали с площадки, достигали высоты 10 километров, переворачивались на брюхо и свободно падали в атмосфере с выключенными двигателями. Перед самой землей двигатели включались, корабль переворачивался, гасил скорость, однако обе посадки заканчивались взрывом - выяснилось, что при перевороте возникала проблема с переключением питания двигателей с одного топливного бака на другой.
Алла Салькова