HISAR A+ доказал профпригодность

Турецкая оборонная промышленность празднует очередное достижение — отечественная система ПВО успешно поразила «истребитель». Вчера, 5 мая, пресс-служба Турецкой оборонной ассоциации (Savunma Sanayii Başkanlığı, SSB) сообщила об успешных испытаниях системы HISAR A+.

В ходе испытания ракета, выпущенная из системы ПВО HISAR A+, успешно поразила беспилотник, имитирующий истребитель. При этом в SSB акцентируют внимание на том, что цель была поражена в полностью автономном режиме с использованием штатных систем обнаружения, идентификации и наведения.

Испытание системы ПВО HISAR A+

HISAR A+ является усовершенствованной версией системы ПВО HISAR-A. Улучшенная версия оснащается ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 15 км и высоте до 8 км. Для HISAR A эти показатели составляют 15 км и 5 км соответственно.