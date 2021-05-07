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WarSpot

HISAR A+ доказал профпригодность

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Источник изображения: warspot.ru

Турецкая оборонная промышленность празднует очередное достижение — отечественная система ПВО успешно поразила «истребитель». Вчера, 5 мая, пресс-служба Турецкой оборонной ассоциации (Savunma Sanayii Başkanlığı, SSB) сообщила об успешных испытаниях системы HISAR A+.

В ходе испытания ракета, выпущенная из системы ПВО HISAR A+, успешно поразила беспилотник, имитирующий истребитель. При этом в SSB акцентируют внимание на том, что цель была поражена в полностью автономном режиме с использованием штатных систем обнаружения, идентификации и наведения.

Испытание системы ПВО HISAR A+

HISAR A+ является усовершенствованной версией системы ПВО HISAR-A. Улучшенная версия оснащается ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 15 км и высоте до 8 км. Для HISAR A эти показатели составляют 15 км и 5 км соответственно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
БПЛА
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