Конфликт в Ла-Манше: почему Британия отправила корабли к острову Джерси

Британские корабли отправились к острову Джерси из-за конфликта с Францией

Британия направила два патрульных корабля к острову Джерси в Ла-Манше после того, как Франция пригрозила отключить подачу энергии туда. Париж недоволен изменением условий рыболовства в регионе после «Брекзита» - власти острова значительно сократили число разрешений на промысел в одностороннем порядке. Последний англо-французский военный конфликт произошел в 1940-х годах.

Сторожевые корабли Великобритании направлены к коронному владению Джерси в проливе Ла-Манш после угроз Франции отключить подачу электроэнергии на остров. Об этом со ссылкой на заявление представителя премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона сообщает BBC.

«Премьер-министр поговорил с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре и руководителем департамента внешних связей острова Иэном Горстом о перспективе блокады [столицы острова] Сент-Хелиера. Премьер-министр и главный министр указали на срочную необходимость снизить напряженность и установить диалог», - говорится в заявлении.

По словам Джонсона, любая блокада Джерси неправомерна. Корабли направлены в регион для наблюдения за ситуацией.

Министр Франции по морским делам Анник Жирарден ранее заявила, что подача электричества на Джерси по подводному кабелю может быть остановлена после отказа властей острова выдать промысловые разрешения французским рыбакам. Новые правила лова у Нормандских островов были введены негласно, возмутилась министр, без каких-либо объяснений.

После выхода Британии из Евросоюза лицензии были выданы лишь 41 французскому траулеру.

Власти Джерси объяснили, что разрешения после "Брекзита" выдаются в соответствии с договором о торговле и сотрудничестве ЕС и Британии. Согласно документу, на всех судах должен быть установлен маячок, который подтвердил бы, что этот траулер уже промышлял возле островов с 2012 по 2016 год. Обычно такое устройство устанавливают на крупных рыболовецких судах, а не мелких траулерах, которым теперь закрыт доступ в джерсийские воды.

Сокращены также сроки пребывания французских судов у берегов острова, заявили в Париже. По словам Жирарден, эти новые правила можно считать недействительными, раз о них не была уведомлена Франция.

«На остров Джерси электричество идет по кабелю. Мне будет жаль, если дойдет до этого, но мы пойдем на это [энергоблокаду], если придется», - сказала министр. Ток с континента идет на Джерси уже 38-й год подряд, поставки из Франции составляют до 95% необходимой электроэнергии.

Министр внешних сношений Джерси Иэн Горст заявил, что отключение электричества - непропорциональная мера. Если Франция предоставит нужные данные, добавил он, то все лицензии будут сразу же обновлены. Британские власти в свою очередь подчеркнули, что Джерси самостоятельно решает вопросы со своими территориальными водами. Правительство Великобритании отвечает при этом за международные сношения коронных владений.

Конфликт перекинулся и на сам остров - французский региональный комитет рыбного промысла в Нормандии закрыл свое представительство в Сент-Хелиере, протестуя против решения джерсийского руководства. Представители рыболовного объединения выразили надежду, что Париж решительно поведет себя в этом кризисе.

Выход Британии из ЕС окончательно состоялся зимой 2020 года. В 2021-м году завершился переходный период, в рамках которого Лондон мог действовать по общеевропейским нормам. Теперь же отношения между Британией и ЕС регулируются соглашением о партнерстве.

Режим рыболовства стал камнем преткновения при обсуждении Брюсселем и Лондоном этого соглашения. Британцы хотели сохранить суверенитет над рядом зон вылова, европейцы пытались сохранить право промысла для себя. В конце концов был достигнут компромисс - правила должны оставаться неизменными в течение пяти с половиной лет. После этого шаг за шагом начнется сокращение квот на доступ рыбаков ЕС в британскую экономическую зону.

Последний крупный конфликт между Францией и Великобританией произошел в ходе Второй Мировой войны, когда английские флот и авиация атаковали силы Виши, опасаясь попадания французских линкоров в руки Гитлера.

Иван Жуковский