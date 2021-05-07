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ТАСС

Ракету "Союз-2.1б" начали готовить для запуска спутников OneWeb с Восточного

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Запуски 36 космических аппаратов запланированы на май 2021 года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты приступили к работам с ракетой-носителем "Союз-2.1б", которая в мае должна вывести 36 британских спутников связи OneWeb на орбиту с космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Совместный расчет специалистов Космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра "Прогресс" (входят в состав госкорпорации "Роскосмос") в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя провели операции по перекладке "пакета" (первая и вторая ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1б" на рабочее место в рамках подготовки к проведению испытаний", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, в ближайшее время начнутся пневматические и электрические испытания изделия. Также были транспортированы створки головного обтекателя в корпус космических аппаратов для дальнейшей сборки.

"Разгонный блок "Фрегат" для этой миссии находится на заправке на заправочно-нейтрализационной станции. Работы по его заправке в соответствии с графиком будут проходить до 13 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Запуск 36 космических аппаратов компании OneWeb с космодрома Восточный запланирован на май 2021 года.

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Страны
Великобритания
Россия
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Фрегат РБ
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Восточный Космодром
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