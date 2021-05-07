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ТАСС

МиГ-35 сможет применять полный спектр авиационного оружия

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Истребитель МиГ-35 на МАКС в Жуковском, 2019 год
Истребитель МиГ-35 на МАКС в Жуковском, 2019 год.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Представитель корпорации "МиГ" Мушег Балоян отметил, что благодаря новым боевым возможностям этот самолет стал эффективным авиационным комплексом для завоевания господства в воздухе

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Истребители "МиГ-35" получили новые боевые способности, в частности смогут применять любое существующее авиационное оружие. Об этом сообщил в интервью ТАСС в честь 30-летия авиагруппы "Стрижи" директор дирекции программ МиГ-29М, МиГ-35 и легкого многофункционального фронтового самолета Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) Мушег Балоян.

"МиГ-35 может применять всю номенклатуру существующего авиационного вооружения, в том числе перспективные образцы", - сказал он.

Балоян подчеркнул, что благодаря новым боевым возможностям этот самолет стал эффективным авиационным комплексом для завоевания господства в воздухе.

"С точки зрения вооружения и оснащения МиГ-35 превосходит во всем своего предшественника. Новые радиолокационная и оптико-локационная станции, новая нашлемная система целеуказаний, современные ракеты класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" (такие же, как на Су-57, за исключением крупногабаритных), большая номенклатура авиационных бомб как свободного падения, так и корректируемых", - пояснил представитель РСК "МиГ".

Новейший многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
МиГ РСК
ОАК
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