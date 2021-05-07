"Скоро будет не на чем воевать": армия США столкнулась с новой проблемой

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Искусственный интеллект, всепогодность, высокие маневренность и огневая мощь — Пентагон выдвинул новые требования к перспективной боевой машине пехоты. Ожидается, что она сменит порядком устаревшие M2 Bradly. Правда, когда — неизвестно. Программа буксует уже почти 20 лет. В чем причина — разбиралось РИА Новости.

Необходимый интеллект

В тендере в рамках программы Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) участвуют пять компаний. Работы стартовали в 2018 году, но в 2020-м их приостановили. Недавно конкурс перезапустили.

На OMFV выделили более 4,5 миллиарда долларов. Ожидается, что к 2025 году три финалиста представят прототипы и к 2027-му, после испытаний, Пентагон выберет победителя. Запуск в серию наметили на 2029 год.

Заказчик пожелал, чтобы новая БМП обладала искусственным интеллектом и могла управляться дистанционно. Экипаж — всего два человека, вместимость внутреннего бронированного отсека — не менее шести десантников. Переход из походного положения в боевое — максимум 15 минут.

БМП должна быть всепогодной, уметь воевать днем и ночью, в любом климате и условиях ограниченной видимости. Вооружение — артиллерийская установка и ракетные комплексы. Стрельба — одинаково точная как с места, так и в движении. Предусмотрено взаимодействие экипажа с беспилотными системами для получения целеуказания и другой разведывательной информации.

Особое внимание генералы просят уделить эффективности машины в городских боях. Необходимо повысить угол подъема орудия для обстрела верхних этажей, обеспечить возможность одновременного применения основного и дополнительного вооружения. Не забыли и о системе активной защиты, а также других комплексов обороны.

В конструкции американские генералы хотят видеть исключительно современные материалы, надежные агрегаты, экономичный и малошумный двигатель. Расходы на обслуживание и эксплуатацию — минимизировать. При этом нельзя забывать о компактности — чтобы основной транспортный самолет C-17 брал на борт сразу две машины.

Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley Источник изображения: © Фото : Public domain

Нескончаемые попытки

Удастся ли выполнить все требования военных, пока не ясно. Пентагон безуспешно ищет замену M2 Bradly не первый год.

В 2003 году стартовала программа Future Combat Systems (FCS) — один из крупнейших проектов по модернизации армии США со времен Второй мировой. Речь шла о создании целого семейства пилотируемых и роботизированных бронемашин, действующих в единой сети. Более десяти унифицированных гусеничных БМП различного назначения: 120-миллиметровая платформа, самоходная артиллерийская установка для стрельбы с закрытых позиций, боевая машина пехоты с 30-миллиметровой автоматической пушкой, разведывательная версия, медицинская и командно-штабная модели, комплексы разминирования.

Общая стоимость FSC перевалила за 300 миллиардов долларов. Пентагон рассчитывал к 2015 году развернуть первую бригаду с новой техникой и сформировать 15 соединений к 2030-му. Однако в 2009 году финансирование урезали, а позже и вовсе закрыли программу, перенаправив высвободившиеся средства на борьбу с терроризмом.

Проект Ground Combat Vehicle (GCV) предусматривал к 2018-му создание серийного образца новой БМП. Армия рассчитывала на две тысячи единиц.

Действовали по модульной схеме. Предполагалось в зависимости от характера задач навешивать на корпус-капсулу разные комплекты брони. Вместимость — не менее девяти десантников. Машина более защищенная, чем "Брэдли", более маневренная и живучая на поле боя.

Пентагону требовалась универсальная платформа как для городских условий, так и для пересеченной местности. Часть технологий собирались позаимствовать из проекта немецкой гусеничной бронемашины Puma, доработав ее с учетом опыта боевых действий в Ираке и Афганистане. При этом инженеров не ограничивали в габаритах, из-за чего с учетом всех пожеланий военных масса БМП превысила 63 тонны.

Боевая машина пехоты XM1206 Источник изображения: CC0 / US Army /

В 2014 году из-за резкого сокращения финансирования программу закрыли. Одна из причин — слишком дорогое серийное производство, одна машина обходилась в 20 миллионов долларов, хотя предполагалось не более десяти. Да и многие технические решения оказались откровенно сырыми, неприменимыми в реальности.

Но "Брэдли", принятая на вооружение в 1980-х, откровенно устарела, модернизационный и технологический ресурсы давно исчерпаны. В частности, БМП практически невозможно оснастить современными системами активной защиты, новой электроникой, а эксплуатация в Ираке выявила ее недостаточную живучесть и слабость бронирования для мин и самодельных взрывных устройств.

Очевидно, что для войн XXI века, о которых в последние годы так много разговоров в Пентагоне, "Брэдли" и вовсе непригодна. В случае крупномасштабного конфликта с серьезным противником пехоту будет попросту не на чем перевозить.

Боевая машина наземной пехоты GCV Infantry Fighting Vehicle Источник изображения: CC0 / US Army /

Другой подход

Над БМП нового поколения работает и российская оборонка. Причем с гораздо большим успехом.

Так, тяжелая БМП на унифицированной гусеничной платформе "Армата" — Т-15 — уже проходит государственные испытания. Впервые ее публично продемонстрировали на параде Победы в 2015-м. А в следующем году Вооруженные силы получат опытно-промышленную партию.

Разработчики утверждают, что Т-15 — самая высокозащищенная БМП в мире. Ее особенность — противоминная конструкция корпуса, выдерживающего подрыв даже самых мощных фугасов. Система активной защиты "Афганит" в автоматическом режиме обнаруживает и уничтожает противотанковые снаряды на расстоянии. Причем не только относительно медленные управляемые, но и бронебойные оперенные подкалиберные боеприпасы.

Пятидесятипятитонной машиной управляет экипаж из трех человек, размещающийся в изолированном отсеке. Десант — девять бойцов. Топливное отделение и место для боекомплекта разделены бронированными переборками. Это практически исключает фатальные последствия даже при пробитии корпуса.

"Пятнадцатая" предназначена для огневой поддержки пехоты, уничтожения живой силы и легкой бронетехники с помощью дистанционно управляемого боевого модуля с 57-миллиметровой автоматической пушкой. Скорострельность превышает 80 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда — до полутора километров в секунду. Орудие пробивает 120-миллиметровую броню на дистанции полтора километра. В модуле есть также пулемет ПКТМ калибра 7,62 миллиметра и пусковая установка противотанковых ракет. Кроме того, предусмотрено применение управляемых 57-миллиметровых снарядов для поражения вертолетов и беспилотников.

Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Армата" Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Особенно интересна система управления огнем с элементами искусственного интеллекта. Т-15 способна самостоятельно искать цели на поле боя, распознавать их и выбирать наиболее приоритетные.

Другая перспективная разработка — БМП на платформе "Курганец-25". Это средняя боевая машина пехоты массой не более 25 тонн. Десант из восьми человек размещается в отделенной от других отсеков бронекапсуле. Двигатель и трансмиссия находятся в передней части и сдвинуты вправо. Пехотинцы десантируются через кормовой люк.

Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25" во время репетиции парада Победы Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Вооружение — 30-миллиметровая автоматическая пушка и 7,62-миллиметровый пулемет. Помимо этого, на корпусе — сдвоенные пусковые установки противотанкового комплекса "Корнет". Боевой модуль управляется дистанционно. Причем орудие самостоятельно следит за мишенью и обстреливает ее — стрелку достаточно выдать целеуказание.

Государственные испытания завершатся в 2022-м. На этой платформе со временем планируют создать БМП для Воздушно-десантных войск, самоходную 125-миллиметровую артиллерийскую установку и бронетранспортер.