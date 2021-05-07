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ТАСС

Парк "Стрижей" могут заменить на новые МиГ-35

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Пилотажная группа "Стрижи"
Пилотажная группа "Стрижи".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Командир звена "Стрижей" Дмитрий Косоруков заявил, что МиГ-35 стал тяжелее при практически тех же параметрах тяговооруженности и у него появилось больше боевых возможностей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Корпорация "МиГ" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) обращалась в Минобороны РФ с предложением оснастить летчиков авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Стрижи" новыми самолетами МиГ-35. Об этом заявил в интервью ТАСС к 30-му юбилею авиационной группы директор дирекции программ МиГ-29М, МиГ-35 и легкого многофункционального фронтового самолета (ЛФМС) РСК "МиГ" Мушег Балоян.

"Мы обращались в Минобороны России с предложением оснастить АГВП "Стрижи" новыми самолетами. Утвержденной государственной программой вооружений предусмотрена поставка самолетов МиГ-35, и после принятия решения со стороны нашего основного заказчика мы готовы заменить парк самолетов МиГ-29 на новые МиГ-35", - сказал Балоян.

В свою очередь командир звена "Стрижей" Дмитрий Косоруков заявил, что летчики готовы выжать максимум из нового самолета. "Самолет МиГ-35 находится на государственных испытаниях в Ахтубинске, он еще не поступил на вооружение. Он стал тяжелее при практически тех же параметрах тяговооруженности. У него появилось больше боевых возможностей. О пилотажных говорить пока сложно. Но, будьте уверены, мы вытянем из самолета максимум", - сказал он.

В мае 2018 года заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил, что авиагруппа "Стрижи", летающая сейчас на истребителях МиГ-29, одной из первых в Воздушно-космических силах получит новые самолеты МиГ-35 после завершения госиспытаний.

Новейший многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

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