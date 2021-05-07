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РИА Новости

МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем

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Истребитель МиГ-31 во время перехвата самолета-нарушителя "противника", пытавшегося прорваться в воздушное пространство страны на большой высоте и сверхзвуке, в рамках учений в Арктике
Истребитель МиГ-31 во время перехвата самолета-нарушителя "противника", пытавшегося прорваться в воздушное пространство страны на большой высоте и сверхзвуке, в рамках учений в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух над Чукотским морем, чтобы сопроводить американский самолет-разведчик RC-135 от границы. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны).

Военные уточнили, что после разворота иностранного военного самолета МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Нарушения государственной границы не допущено", — говорится в сообщении центра.

Активность в воздушном пространстве вблизи рубежей России постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов объектов.

МиГ-31 — истребитель-перехватчик, способный развивать скорость до трех скоростей звука. Самолет может нести четыре дальнобойные ракеты класса "воздух — воздух" Р-33.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
МиГ-31
Р-33
Проекты
2020-й год
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