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ТАСС

МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Чукотского моря

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Истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС, архив

Нарушения госграницы допущено не было

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США в акватории Чукотского моря, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота, - говорится в сообщении. - Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чукотского моря".

В центре отметили, что после разворота RC-135 от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - уточнили в НЦУО.

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