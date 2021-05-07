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Российская газета

МиГ-31 не дал приблизиться самолету-разведчику США к границе России

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Источник изображения: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Средства контроля воздушного пространства российских военных обнаружили сегодня над акваторией Чукотского моря воздушный объект, приближавшийся к госгранице РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Для опознавания потенциального нарушителя в воздух был поднят истребитель МиГ-31, состоящий на вооружении дежурных сил по противовоздушной обороне Тихоокеанского флота. "Экипаж российского истребителя при приближении идентифицировал объект как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", - отметили в военном ведомстве.

Российский самолет сопроводил американский, после его разворота наш истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что нарушения границы допущено не было. Напомним, аналогичный инцидент произошел в конце апреля.


Иван Петров

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Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
МиГ-31
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